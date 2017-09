Rode kaart onzin? Zo ziet City-doelman eruit na doodschop van Liverpool-speler...

Bij Manchester City hielden ze tegen Liverpool even de adem in toen Liverpool-speler Sadio Mané uitpakte met een ware doodschop op doelman Ederson. De Malinees ging spectaculair door met een hoog en gestrekt been en raakte de Portugese doelman vol in het gezicht. Ederson bleef enkele minuten roerloos liggen en moest vervangen worden. Terecht rood, al dacht de Britse analist Gary Lineker daar anders over. Die vond de uitsluiting “onzin”... Een dag later toonde City het gehavende gelaat van de doelman: vol bauwe plekken en hechtingen. Is die rode kaart nog steeds een “rubbish decision”, mijnheer Lineker...?