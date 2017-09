Vandaal is wel erg vastberaden: tot vier keer toe brand gesticht in wagen

Izegem - Guy Baeckelant uit de Kapucijnenlaan in Izegem werd vorige week slachtoffer van een brandstichter. De onbekende dader probeerde zijn auto in brand te steken, tot vier keer toe zelfs.

“De feiten gebeurden wellicht donderdagavond, maar ik merkte ze pas zaterdag op”, zegt Guy. “Toen we na het winkelen iets op de achterbank wilden leggen, zagen we dat er op vier plaatsen vuur was gemaakt. De zetel was verbrand, een gordel was doorgebrand en de twee touwtjes die de hoedenplank ophouden, waren op exact dezelfde plaats kapot gebrand. Ook een paraplu vertoonde brandsporen.”

Een dag eerder had Guy al gezien dat er een gat in zijn polo was gebrand. Die lag op de passagierszetel. De man deed ondertussen aangifte bij de politie.

Beangstigend

“Ik weet niet of het de bedoeling was om mijn wagen te beschadigen of hem volledig in brand te steken. Ik heb ook geen vermoeden wie de dader is. Het is alleszins redelijk beangstigend”, zucht Guy.

De Volkswagen Golf van de Izegemnaar liep redelijk wat schade op. De beschadigde achterbank zal moeten worden vernieuwd. “Dat zal waarschijnlijk toch snel enkele duizenden euro’s kosten. Binnen twee weken moest ik er trouwens mee naar de keuring. Gelukkig is hij niet in brand gevlogen, want de auto van buren stond er vlakbij geparkeerd.”

Foto: gsd

De Golf stond donderdagavond voor de woning van Guy langs de Kapucijnenlaan. Hij ging zelf rond 23 uur slapen. Tot nu toe merkte niemand iets verdachts op. Hij blijkt voorlopig het enige slachtoffer in de straat te zijn. “Overdag doe ik mijn wagen meestal niet op slot, omdat ik hem heel veel nodig heb. Dat zal ik nu vanzelfsprekend veranderen. Het is in ieder geval heel bizar. Ik kan er al twee nachten niet van slapen”, besluit de man.