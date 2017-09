Dit zijn de 10 beste spelers in FIFA 18, met één Belg en een duidelijke winnaar tussen Messi en Ronaldo

Het immens populaire videospelletje FIFA 18 komt pas later deze maand uit maar de makers van EA Sports hypen de release nu al door met mondjesmaat al wat info te lekken. Deze keer werden de 10 beste spelers onthuld. En er is ook een Belg bij..

Hoewel Neymaar de duurste voetballer deze zomer aller tijden werd, moet de Braziliaan voorlopig nog het duo Messi-Ronaldo laten voorgaan. De Portugees blijft net als vorig jaar de speler met de beste skills in het spelletje.

Er staat deze keer ook één Belg in de top 10: Eden Hazard staat als beste Rode Duivel op de achtste plaats met een rating 90, een score waar hij wel mee kan leven:

.@hazardeden10, @DavidLuiz_4 and Andreas Christensen see their #FIFA18Ratings for the first time... @easportsfifa #FIFA18 pic.twitter.com/nGmZXF6xTb