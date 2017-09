“Als politici zich met voetbal bemoeien”: dit boek over het nieuwe stadion van AA Gent is nog niet klaar of men wil het al verbieden

Een boek over hoe het nieuwe AA Gent-stadion “illegaal tot stand kwam”, is nog niet geschreven of bouwpromotor Ghelamco schakelde al enkele top­advocaten in om het per direct te laten verbieden. En ook de politiek roert zich: in ­kringen van het Gentse stads­bestuur wordt het boek weggezet als de zoveelste ­poging om burgemeester Daniël ­Termont (SP.A) te beschadigen. Daarbij wordt beschul­digend naar N-VA en Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe ­gewezen.

