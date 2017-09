Onontdekte stam uit Amazonewoud gedood door goudzoekers, of is het gewoon cafépraat?

In het Amazonewoud zijn nog heel wat stammen die nog nooit gecontacteerd of die nog niet officieel ontdekt zijn. Foto: REUTERS

De Braziliaanse politie heeft een onderzoek geopend naar de mogelijke moord op tien leden van een onontdekte stam uit het Amazonewoud. Goudzoekers zouden hen om het leven gebracht hebben, maar dat zou ook wel eens cafépraat kunnen zijn.

De bal ging aan het rollen toen goudzoekers binnenstapten in een Braziliaanse café, dichtbij de grens met Colombia. Ze begonnen er op te scheppen over de moord op ongeveer tien leden van een onontdekte stam uit het Amazonewoud. Als bewijs hadden ze een handgesneden peddel bij, die volgens hen afkomstig was van de stam.

“Het was gruwelijke cafépraat”, zegt Leila Silvia Burger Sotto-Maior in Braziliaanse media. Zij is de coördinatrice voor onontdekte stammen bij Funai, het Braziliaanse agentschap voor inheemse zaken. “Ze schepten zelfs op over hoe ze de lichamen opensneden en in de rivier gooiden. De goudzoekers zeiden dat ze de stam wel moesten doden, want dat ze anders zelf afgemaakt zouden worden.”

Cafépraat of niet?

Rest nu de vraag: was het stoere cafépraat of is er effectief opnieuw een stam uitgemoord? Dat gaan openbare aanklagers nu uitzoeken nadat Funai een klacht had ingediend. “Er is veel bewijs, hoor”, zegt Silvia Burger Sotto-Maior, “maar het moet bewezen worden.”

De details van de zaak kan openbaar aanklager Pablo Luz de Beltrand, die belast is met de zaak, niet geven, maar hij bevestigt wel dat onderzocht wordt wat er al dan niet gebeurd is in de Java-vallei.

“We trekken alles na, maar het gebied is erg groot en de toegang is beperkt”, zegt hij. “Die stammen zijn onontdekt, zelfs Funai heeft amper contact met hen gehad, dus is het extra moeilijk werk dat samenwerking vereist tussen alle departementen van de overheid.”

Tweede zaak

Het is al de tweede gelijkaardige zaak waar Beltrand zich dit jaar over buigt. De eerste draaide rond het doden van onontdekte Indianen in februari, een zaak die nog open is. “Het was de eerste keer dat we zoiets meemaakten”, zegt hij. “Zo’n zaken gebeurden vroeger niet.”