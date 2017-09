De fidget spinners liggen al in de vuilbak, nu speelt onze jeugd met nog simpeler speelgoed: slijm

De fidget spinner moet plaats ruimen voor nóg simpeler speelgoed: slijm. Kinderen versieren bollen lijm met parels, scheerschuim en lenzenvloeistof tot het kunstwerkjes worden. De video’s worden miljoenen keer bekeken, omdat het een bevredigend gevoel geeft. “Het ontstrest, daar hebben jongeren nood aan”, verklaart trendwatcher Joeri Van den Bergh.

Lijm, lenzenvloeistof, scheerschuim, baksoda en kleurstof. Dat zijn de basisingrediënten van ‘slijm’. Maar eenvoudig is het niet om het goedje te maken, want naar de exacte hoeveelheden is het vaak gissen. ...