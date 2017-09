Bekendste Belgische WAG heeft heuglijk nieuws

Rose Bertram is misschien wel de bekendste, Belgische WAG. De Vlaamse schone (geboren in Kortrijk, opgegroeid in Deinze) is samen met Gregory van der Wiel die als Nederlands international onder meer bij het grote PSG speelde en heeft op Instagram meer dan 7.000 volgers. En daar had ze deze keer heuglijk nieuws te melden.

Hoewel de carrière van haar Nederlandse voetballer wat in het slop zit (hij veranderde opnieuw van club en speelt nu bij het Italiaanse Cagliari) blijft Rose Bertram hoge ogen gooien als model en op Instagram blijft ze enorm populair. En het is daar dat ze nu het heuglijke nieuws bekend maakte: “Ik kan dit niet langer geheimhouden! Ik en Gregory van der Wiel verwachten een baby! Je zult zo’n geweldige papa zijn! Bedankt om van mij de gelukkigste vrouw op aarde te maken, ik hou van je. # 15weekzwanger Wat denken jullie dat we hebben? Jongen meisje?”