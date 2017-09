Familie ontroostbaar na dodelijke crash motard: “Zijn motorfiets was Marnix' kostbaarste bezit”

Brugge / Nieuwpoort - Marnix Calebout (54) uit Brugge kwam zondagavond om het leven na een zwaar verkeersongeval. De motard botste tegen een personenwagen op weg naar een rondrit. “Zijn motorfiets was zijn alles”, zeggen zijn zus Tineke en broer Douglas.

De 54-jarige Bruggeling Marnix Calebout kwam met zijn motorfiets in aanrijding met een personenwagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar vocht hij nog enkele uren voor zijn leven, maar zondagavond verloor hij de strijd. “We troosten ons met het idee dat hij is gegaan op zijn motorfiets”, zegt zijn zus Tineke. “Dat was zijn kostbaarste bezit. Zijn grootste hobby.”

Het ongeval gebeurde zondagochtend op het kruispunt van de Nieuwpoortstraat en de Pervijzestraat in Pervijze (Diksmuide). Marnix reed op kop van een groepje van drie motorfietsers. Hij vergat echter voorrang te verlenen aan een wagen en kon die dan ook niet meer ontwijken. Hij reed vol in de flank van de auto. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn twee kompanen bij hem bleven tot de familie aankwam.

Rondrit met de motor

De verwondingen van Marnix waren niet te overzien. “Bijna te veel om op te noemen”, zegt Tineke. “Maar het zag er onmiddellijk heel slecht uit. We mochten in het ziekenhuis een half minuutje bij hem na de operatie. Hij was toen niet wakker. Toen we erna naar thuiskwamen, belde ik het ziekenhuis om te vragen of er meer nieuws was. Ze zeiden dat we beter terug zouden keren. We waren er tien minuutjes en toen is hij gestorven.”

Marnix laat een zoon, vijf broers en twee zussen achter. Na zijn scheiding 12 jaar geleden woonde hij terug bij zijn moeder in. “Zij is er helemaal kapot van”, zegt Tineke. “Ze wordt verteerd door het verdriet.” Voor de familie blijft het een vraag hoe het ongeval precies kon gebeuren. Zij kennen Marnix als een voorzichtige bestuurder. “Wij hadden nooit gedacht dat hem zoiets kon overkomen”, zegt zus Tineke. “Net omdat hij altijd zo voorbeeldig was in het verkeer. Volgens mij raakte hij verblind door de zon op het moment van het ongeval. Ik heb er geen andere verklaring voor.”

Marnix was met twee vrienden op weg naar een motorevenement op het moment van het ongeval. “Dat deed hij vaak. Vooral rondritten voor het goede doel. Daar kon hij enorm van genieten. In de week reed hij met zijn auto rond, maar de motorfiets was zijn ultieme ontspanning.”

Marnix werkte in het containerpark van Sint-Michiels, in Brugge. De vijftiger wordt zaterdag om 11 uur begraven in de kerk van Sint-Jozef.