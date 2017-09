Dáárom nam Froome als sprinter nog risico’s in slotrit Vuelta en wou hij per se dat groen

Het was niet Chris Froomes eigen folietje om in de Vuelta ook de puntentrui te winnen. Zaterdag nog zei hij tegen Quick Step Floors – dat met Matteo Trentin een ‘groene’ kandidaat had – dat het groen hem niet interesseerde. Maar dat was dan zonder zijn baas, Dave Brailsford, gerekend.

“Aan die puntentrui zaten ook 100 WorldTour-punten vast”, verduidelijkt ploegmanager Patrick Lefevere. “Team Sky won nog nooit de World Tour per ploeg en zag de kans schoon om ver over ons te wippen en zich straks ook als de beste ploeg te laten kronen. In de nieuwe ranking liggen ze na de eindzege van Froome, de verloren punten van het groen en de 140 punten die we niet incasseerden omdat David De la Cruz zaterdag nog uitviel ineens 396 punten voor. Die kloof kunnen we nog moeilijk dichten, want aan het WK ploegentijdrijden hangen geen WorldTour-punten vast. Ik zie het anders: het is niet Froome die het ons lapte, maar Elia Viviani, die openbloeide vanaf de dag dat hij bij ons een contract voor volgend jaar tekende. Maar ik heb ook begrip voor Froome dat hij alsnog achter die punten ging”, zegt Levefere. “Het siert hem als toprenner, maar de manier waarop was er ver over. Twee keer kwakte hij Yves Lampaert uit het wiel van Trentin.”