Van Avermaet reageert kalm na cynisch applausje van Sagan: “Ik rijd mijn eigen koers”

Een applausje, of beter een cynisch applausje, kreeg Greg Van Avermaet zondagavond van Peter Sagan op de meet in Montréal. De wereldkampioen kon het niet pruimen dat hij geen steun had gekregen in de achtervolging op de vluchters.

Greg Van Avermaet versloeg Peter Sagan en Michael Matthews in de prestigesprint voor de zevende plaats. Het leverde Van Avermaet naast extra WorldTour-punten ook een cynisch applausje op van Sagan.

De wereldkampioen was kregelig. In de achtervolging op de 21 vluchters waren zijn pionnen van Bora-Hansgrohe opgesoupeerd en kreeg hij geen medewerking van de andere favorieten. Die hadden daar overigens het recht toe. Zowel Van Avermaet met Teuns, Matthews met Geschke als Wellens met Gallopin hadden voorin een ploegmaat zitten. Toen Sagan dan op 5,7 kilometer van de meet een alles-of-niets-poging deed, zat Van Avermaet snel op het wiel. De olympisch kampioen nam niet over en probeerde tweehonderd meter later een counter, waarna Sagan meteen in zijn wiel sprong. Beide kemphanen rookten dan de vredespijp tot de laatste driehonderd meter, gevolgd door het schertsende gebaar van Sagan.

Sagan: “Ik kreeg geen steun”

In het BMC-kamp wilden ze gisteren liever niet te veel ingaan op het incident. Tijdens de wedstrijd hadden ze van de wrevel niets gemerkt. “Maar kennelijk vond Sagan dat Greg te weinig had meegewerkt in de achtervolging”, klinkt het laconiek in de ploeg. “Iets anders kan je er niet van maken. Trouwens: het gebaar was evengoed bedoeld voor Matthews. En de rest moet je maar aan Sagan zelf vragen.”

Sagan reageerde gisterenavond op zijn Instagram-kanaal. “Ik probeerde de sprong naar voor te maken en zo de andere favorieten mee te brengen. Maar er was nauwelijks samenwerking en ik kreeg geen steun. Ik was niet van plan om al het werk zelf op te knappen, dus bleven de vluchters vooraan. Maar zo zit het wielrennen nu eenmaal in elkaar en dat moet ik accepteren.”

Van Avermaet: “Hij was gefrustreerd, maar ik ook”

“Ik heb het applaus van Sagan gehoord en gezien, ja”, reageert Greg Van Avermaet. “Peter was gefrustreerd over het koersverloop. Maar ik was net zo ontgoocheld over de finale.”

“Als je de benen hebt om te winnen en je kunt door omstandigheden niet meespelen voor de eerste plaats, dan ben je niet tevreden”, zei Van Avermaet, die gisterochtend alweer in Brussel was. “We rijden allebei nooit om tweede of zevende te worden, maar we zaten in een ambetante situatie. Dit was voor beiden een gemiste kans.”

Er was bij de laatste zware beklimming ook die typische armbeweging die Sagan maakte om over te nemen. Van Avermaet deed dat niet, maar dook daarna snel naar de binnenkant van de bocht op de top. “Allez, Sagan zette daar zo hard aan om mij en iedereen eraf te rijden. Als je à bloc zit, is het niet simpel om dan direct over te nemen. Ik had twee seconden recuperatie nodig en ging dan zelf door.”

“Ik rijd mijn eigen koers. Als Peter beter is, zoals in Québec, ben ik de eerste om hem te feliciteren. Ik denk dat hij gefrustreerd was omdat hij eigenlijk een hele dag achter de feiten aan had moeten rijden. Je weet hoe het gaat in Montréal: iedereen spaart zich in het begin en sommigen laten zich doorzakken in het peloton, dat op een bepaald moment in drie stukken lag. Sagan zat in het laatste deel.”

Van Avermaet weigerde gisteren te geloven dat dit de aanzet is van een spelletje dat straks op het WK wordt voortgespeeld. “Maar neen. Daar is Sagan de topfavoriet. Ik ben één van de favorieten, maar ik ga niet de fout maken zoals in Montréal om die zogenaamde schaduwfavorieten te laten wegrijden. Ik rijd overigens altijd mijn eigen koers, stippel mijn eigen tactiek uit, maar het is logisch dat Sagan en ik elkaar dan tegenkomen. Het liefst rijd ik samen met hem voorop, maar dan wel voor de zege, en niet zoals in Montréal, waar we ons allebei misrekend hebben”, aldus de Belgische kopman.

