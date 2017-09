Met Kums in de defensie tegen Bayern: is dit de verrassende basiself van Anderlecht?

Wie de Champions League instapt, droomt altijd groots. Zeker als je zoals Anderlecht begint op bezoek bij het machtige Bayern. Een gespannen René Weiler predikte vooral realisme. Om Bayern in te ­tomen, rekent hij zelfs op Kums in een vijfmansdefensie.

Herman Van Holsbeeck op VTM: “Op 100 beslissingen neemt René Weiler 99 goeie en bij die ene zijn wij er om hem te helpen.”

Daarmee gaf de RSCA-manager aan dat het bestuur effectief druk heeft gezet op René Weiler om Sven Kums toch mee te nemen naar München. En Weiler is zo onvoorspelbaar dat hij Kums nu zelfs in de basis zal laten starten tussen de centrale verdedigers, waardoor Obradovic uit de ploeg verdwijnt.

De Zwitser vreest het grote Bayern München en gaf zijn ploeg gisteren voor de training in de Allianz Arena zeker nog 10 minuten tactisch onderricht op het veld. Op zijn knieën en met kegeltjes legde Weiler uit dat er veel gelopen zal moeten worden om onder de druk vandaan te komen, maar ook dat Kums een rustpunt zou kunnen zijn.

“Dit wordt een zware test voor ons”, aldus de coach. “We zullen zien wat ons sportieve niveau is, want we spelen tegen één van de beste teams ter wereld met de beste spelers ter wereld. En ik ken de Duitsers goed. Omdat ze zaterdag verloren van Hoffenheim, zullen ze nog geconcentreerder zijn tegen ons. Dat is geen voordeel.”

Sowieso is Bayern een machine die 90 minuten lang op volle toeren draait. Tijd voor een geduldige opbouw krijgt Anderlecht niet. Het zal vooral alle hens aan dek zijn om te verdedigen en dan zullen naast Kums als aanspeelpunt het loopvermogen van Trebel en de lengte van Dendoncker van nut zijn.

“We zullen in de eerste plaats goed moeten verdedigen. Als we dat niet doen, zullen we veel problemen hebben. Maar af en toe zullen we er toch ook eens offensief moeten uitkomen, want anders bezwijk je onder de druk. Laat ons alsjeblieft ook wat plezier beleven aan deze wedstrijd, want voor dit soort ­duels zijn we vorig jaar toch kampioen geworden. Ook voor mij is dit sportief mijn grootste wedstrijd ooit. We bekijken dit als een grote uitdaging.”

Goeie ambassadeur

Een nederlaag in de Allianz Arena hoeft geen schande te zijn, maar Anderlecht wil vooral geen mal figuur slaan in deze Champions League en op het einde van de rit met 0 op 18 achterblijven. “We willen een goeie ambassadeur zijn voor het Belgisch voetbal”, gaf Van Holsbeeck nog mee.

Daarom toonde de directie zich tevreden dat toptransfer Kums een nieuwe kans krijgt. En Weiler zelf? Die deed alsof zijn neus bloedde.

“Waarom ik Kums toch ­opeens heb meegenomen?”, ­repliceerde hij. “Ik heb toch nooit gezegd dat hij niet in de selectie zat voor Bayern? Misschien hebben jullie ­andere info, maar die komt niet van mij. Ik bekijk onze kern als een eenheid die ik moet klaarstomen voor de Champions League.”

Vermoedelijke elf: Sels, Chipciu, Spajic, kums, Deschacht, Najar, Trebel, Dendoncker, Stanciu, Hanni, Teodorczyk

De bank: Boeckx, Appiah, Obradovic, Gerkens, Onyekuru, Bruno, Harbaoui.

Geblesseerd: Kara.

Geschorst: niemand.

Bayern weer met Robben en Ribéry?

Carlo Ancelotti is niet van plan veel te veranderen aan zijn team dat zaterdag met 2-0 in Hoffenheim verloor. Alleen de veteranen Arjen Robben (33) en Franck Ribéry (34) zouden opnieuw in de ploeg komen ten nadele van de Fransman Kingsley Coman en de onaantastbaar gewaande Thomas Müller. De 86-voudige Duitse international, nochtans nog maar 27 jaar oud, is onderwerp van discussie. Slechts weinigen begrijpen zijn verwijdering uit het team, een beetje zoals Sven Kums in ons land dus. Ook James ­Rodriguez, ­geleend van Real Madrid a ­rato van 5 miljoen euro per jaar, staat wellicht niet in de basis. “Hij zit nog in zijn aanpassingsperiode”, weet Ancelotti. (lvdw)