COMMENTAAR. Anderlecht is wel een recordkampioen, maar niet de Rekordmeister

Bayern München zit in een dip. Dat wil zeggen: het heeft een wedstrijd verloren. Met twee doelpunten verschil zelfs, en zonder te scoren. Dat was al geleden van mei 2015. Bij Anderlecht, ook een recordkampioen, wordt al niet meer opgekeken van een nederlaag meer of minder. In München heeft een verlieswedstrijd het effect van een orkaan. Topclub heet dat. Rekordmeister. De op drie na rijkste in de wereld. Omzet: 626,8 miljoen euro. Dat is vijftien keer meer dan de 41,2 miljoen van Anderlecht. Vorig jaar boekte de Duitse club 33 miljoen euro winst, meer dan driekwart van de volledige omzet van Anderlecht.

Voetbal is voetbal. Het is een spelletje. Dat heeft het voor op andere sporten en daarom is het zo onvoorspelbaar. Die onvoorspelbaarheid is meteen ook de reden van de immense populariteit van het edele ...