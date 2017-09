Gepensioneerde agent vermoordt toekomstige buurman met zijn oude dienstwapen

Linkebeek - Het was de druppel, de ruzie te veel. De gepensioneerde politieman Gerard L. (74) zag zijn toekomstige buurman Michaël F. (60) en diens aannemer Ayhan K. (50) overleggen in zijn tuin. Er kwamen woorden, waarna Gerard L. zijn oude dienstwapen pakte en zes kogels afvuurde. Michaël F., vader van drie kinderen overleefde het niet. De gewezen agent werd aangehouden en zit in de cel.

“Het moest fout lopen”, klinkt het in de Beukenstraat in Linkebeek. Sinds goed vier jaar bouwde informaticus Michaël F. (60) uit Ukkel er aan zijn nieuwe huis. Een opmerkelijk grotere woonst dan die van zijn directe buren. “Het stak Gerard de ogen uit. De bouw paste hier niet. Vooral de achtergevel werd veel dieper gebouwd dan die van Gerard, die sindsdien tegen een muur aankeek.”

Bovendien stoorde het de gepensioneerde politieman dat de bouw zo lang aansleepte. “Michaël werkte er alleen in de weekends aan. Meestal met vrienden, soms met een kleine aannemer”, zegt de echtgenote van de informaticus. “Het duurde lang, dat is waar. Maar dat komt omdat we problemen hebben met leveranciers. De ene keer leveren ze niks, de andere keer het verkeerde product.”

Het koppel zou zelf trouwens nooit in het huis naast Gerard gaan wonen. “Het was Michaël zijn project. Hij wou het nadien verhuren.”

Ruzie over waterpomp

“Iedereen hier had zijn bedenkingen bij het bouwproject”, klinkt het bij de buren. “Maar het moet Gerard echt hoog gezeten hebben. Al vier jaar keek hij uit op die bouwwerf en was er dat lawaai in het weekend.”

Het laatste conflict tussen de twee draaide rond een warmtepomp die Michaël wilde plaatsen. “Daarvoor moest een zijgevel van de veranda van Gerard afgebroken worden”, zegt Michaëls echtgenote. “Gerard had toegestemd en een en ander stond op papier. We hebben hem zelfs betaald. Maar later trok hij zijn toestemming in en wou hij het niet meer. Ondanks het contract.”

Sinds de ruzie over de warmtepomp leefden de twee op voet van oorlog. Meermaals had Gerard L. luidkeels zijn afkeuring laten blijken. Volgens de echtgenote had hij zijn buur zelfs met de dood bedreigd.

Zondag escaleerde het helemaal. Toen Michaël F. en de Turkse aannemer Ayhan K. zich in zijn tuin waagden om de zijgevel te bekijken, kookte zijn potje over. Er werd over en weer geroepen en gescholden, waarna Gerard L. zijn dienstwapen pakte en volgens buren zes keer schoot op het duo.

Een buurtbewoner verwittigde de politie. “Ik hoorde die aannemer om hulp roepen.” Michaël lag levenloos op de grond. De hulpdiensten hebben hem wel twintig minuten gereanimeerd, tevergeefs. De aannemer werd afgevoerd met een schotwonde in de schouder. Hij ligt nog steeds op intensieve zorg.

Gerard L., gehuwd en vader van twee kinderen, is aangehouden en zit in de cel. Voor zijn pensionering was hij politieman in Vorst. De vrouw van het slachtoffer, een psychologe die kinderen met een gedragsstoornis helpt, noemt hem labiel. “Ik kan niet begrijpen dat zo’n man over een wapen mocht beschikken.”