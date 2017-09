Voetbal is oorlog: VTM schrapt uitzending ‘Stadion’ na geruzie met Telenet

VTM schrapte zondag een uitzending van Stadion na een dispuut met Telenet over de beelden die VTM mag gebruiken van de Belgische en de Engelse voetbalcompetitie. VTM zou minder beelden krijgen omdat Stadion een concurrent is van Sports Late Night op Vier, de bevoorrechte partner van Telenet. Telenet ontkent.

Het voetbalprogramma Stadion keerde zondag terug op VTM met een uitzending om 18 uur. Maar de aangekondigde tweede uitzending rond 23 uur bleek plots ­geschrapt. Bizar, want VTM had aangekondigd dat het op zondag twee uitzendingen zou maken met “het beste uit het Belgische én het internationale voetbal”.

De zender speelde de rechten op het voetbal in eerste klasse kwijt aan Vier, maar kan dankzij het recht op vrije nieuwsgaring nog altijd beelden uit­zenden. Officieel wil VTM niet zeggen waarom Stadion zondag maar één keer te zien was, maar blijkbaar is er stevig ge­ruzied met Telenet over de beelden dieStadion mag gebruiken.

Begin september, op minder dan twee weken van de geplande herstart van ­Stadion, zou VTM te horen hebben gekregen dat het van Telenet geen beelden van het Engelse voetbal kon kopen. De druppel die een emmer deed overlopen, want bij VTM heerste al wrevel over de manier waarop Telenet beelden van de Belgische competitie ter beschikking stelde.

Behelpen

Zo moest VTM Nieuws zich op zondagavond al herhaaldelijk behelpen met ­foto’s; het programma Sports Late Night op Vier, de bevoorrechte partner van Telenet, mag een uitgebreidere samenvatting uitzenden.

VTM voelde zich onder druk gezet en ­besloot bij wijze van compromis om de uitzending van Stadion om 23 uur te schrappen, niet toevallig het uur waarop het rechtstreeks in concurrentie staat met Sports Late Night op Vier.

VTM wil de zaak voorlopig niet op de spits drijven omdat het geen slechte verliezer wil lijken nu de rechten op het voetbal bij Vier zitten.

Maar de zender stelt de houding van Telenet van de ­voorbije weken maar matig op prijs en vindt dat Telenet het zijn bevriende partner Vier wel héél gemakkelijk maakt.

Telenet wil officieel niet reageren, maar bronnen bij de telecomgigant bevestigen dat er met VTM flink gebakkeleid is voor wat “vrije nieuwsgaring” nu precies is. Telenet zegt dat het zijn wettelijke ­verplichtingen nakomt. VTM laat onderzoeken of dat laatste wel klopt.