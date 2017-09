Blogster vraagt Facebookvrienden om 5.000 euro voor droomreis

Omdat het niet altijd een jongen met een zeldzame bloedziekte moet zijn. Of een mobiele ­boekenwinkel. Blogster Cindy Van Dyck (24) is een crowdfundingcampagne gestart om haar droomreis te betalen. “Ik heb 5.000 Facebookvrienden. Als die allemaal een euro doneren, kan ik vertrekken.” Socioloog Ben Caudron: “Waarom ook niet? Ze is een blogster met een ­aanhang. Als die aanhang dwaas genoeg is om haar reisje te betalen: goed gedaan, hé.”

Het loopt niet onmíddellijk storm voor de vraag om crowdfunding van Cindy Van Dyck. Gisteravond, 24 uur nadat ze online ging, had ze 30 euro bij elkaar. De doelstelling is 5.000 euro. Voorlopig kan ze met de trein naar Blankenberge en terug. Haar droombestemming, de Caraïben, is nog veraf. “Zo vlak na orkaan Irma is het misschien ook wat ongelukkig om naar daar te gaan. Maar ik wil er heel graag gaan eiland­hoppen.”

Cindy Van Dyck is modeblogster, Instagram-persoonlijkheid en influencer. Anders gezegd: als ze op een foto op Instagram een Martini drinkt, is het logo van Martini klaar en duidelijk te zien. Zaterdag wordt Cindy 25, en ze wilde zichzelf graag een verre reis cadeau doen. Alleen zijn droomreizen duur, ook voor socialemediafiguren. Dus vraagt ze gewoon haar aanhang om de centen.

“Ik weet wel dat crowdfunding doorgaans gebruikt wordt om geld in te zamelen voor goede doelen of om een nieuwe zaak uit de grond te stampen. Maar als je nu een wens hebt die je wil laten uitkomen: dat kan ook, toch? Dit is er echt over, zeggen mijn vrienden. Maar ik droom al zo lang van die reis. En iedereen vraagt me wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik heb een telefoonoplader nodig en een kledingbon is tof. Maar ze geven geen herinneringen voor het leven. Dit wel. En 5.000 euro moet haalbaar zijn.”

Foto: rr

Crowdfundingprojecten die vertrekken puur vanuit eigenbelang zijn zeldzaam, zegt Ellen Lemaire van Bolero Crowdfunding, die mee het boek Crowdfunding in België schreef. “Ze slagen ook zelden. Het gebeurt nog dat mensen voor zichzelf een crowdfundingactie opzetten, voor een uitzonderlijke behandeling van een ziekte, bijvoorbeeld. Maar dit is van een andere orde. Tja, het is niet verboden, hé.”

Materialisme

“Als je blogt en je hebt tienduizenden volgers op Instagram: dan ben je er sowieso in geslaagd om jezelf als merk in de markt te zetten en te verkopen”, zegt socioloog en socialemedia-expert Ben Caudron. “Dan heb je een aanhang verworven. Als die aanhang dan ook dwaas genoeg is om je plezierreisje te betalen, dan heb je dat goed gedaan, hé.” En nee, dat ligt niet aan een zogezegd ingebakken materialisme bij de millennials, zegt hij. “Het heeft niets met generaties te maken. Het ligt aan de technologie die zo vlot voorhanden is. Vroeger zou dit energie en geld gekost hebben. Nu kost het niks. Waarom zou je het dan niet proberen? Of het zal werken? Ik denk het wel, als gimmick. Maar niet structureel.”