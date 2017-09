Vrouw breekt heup door “wild rijgedrag” van buschauffeur

Hemiksem - Een plots remmanoeuvre van een buschauffeur heeft grote gevolgen voor Gonda Pauwels (61) uit Hemiksem. De vrouw viel van haar stoel en belandde in het midden van de bus. Ze houdt een gebroken heup over aan het incident.

“Het viel ons meteen op dat de chauffeur vrij snel en wild reed, en dat hij geregeld vol in de remmen moest gaan”, vertelt Gonda (foto r.), die samen met haar dochter Cindy (foto l.) op de bus zat. “Toen hij in straat moest indraaien, liep het fout. Hij moest zwaar remmen, om niet tegen de bomen terecht te komen. Ik werd door het ­manoeuvre weggeslingerd van mijn stoel en viel in het gangpad. Ik lag op de grond en voelde meteen een wonde op mijn achterhoofd. Ik kon ook niet meer opstaan van de pijn in mijn been.”

De hulpdiensten werden erbij gehaald, en Gonda werd overgebracht naar het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA). “Op de spoedafdeling werd eerst mijn hoofdwonde gehecht, en nadien kreeg ik het verdict dat mijn heup gebroken was. Ik ben in allerijl geopereerd. In mijn heup zijn drie bouten aangebracht.”

De buschauffeur heeft zich intussen geëxcuseerd bij de vrouw. “Maar dit had wel vermeden kunnen worden als hij rustiger zou hebben gereden.”