Koen Crucke verzamelt de roddels van uw kapper in een boek

Gent - Niet alleen Alberto Vermicelli is coiffeur. Voor Koen Crucke (65) een contract kreeg bij Samson & Gert was hij dat ook. In de Muide, een Gentse volksbuurt. “Een kapper is een biechtvader en een psycholoog tegelijk”, zegt hij terwijl hij voor de promotie van zijn nieuwe boek na 48 jaar nog eens achter een kappersstoel staat.

Van zijn 14de tot zijn 17de heeft Koen Crucke vlak bij de Gentse haven heel diverse mensen gekapt. “Hoertjes, matrozen, chique madammen en zelfs Gilbert Bécaud. Ik deed het ontzettend graag. De hele dag kon ik babbelen. De mensen vertellen echt alles aan de kapper. Hoeveel of hoe weinig ze het nog doen met hun man of met een andere man, hun hele leven. En als ik niet aan het babbelen was, was ik aan het zingen.”

Enkele maanden geleden zaten Koen en zijn man Jan op restaurant met goeie vrienden die een kapsalon hebben. “De verhalen uit het salon kwamen vanzelf, zowel van hen als van mij. Het idee om samen een boek te maken was meteen geboren.” Crucke en zijn vriend schreven hun persoonlijke verhalen op en gingen praten met andere kappers. “We deden destijds veel meer dan de mensen hun haar knippen. Weet je dat het kapsalon vroeger de plek was waar de mannen om capotes anglaise(condooms, nvdr.) en seksboekskes gingen. Onder de toonbank uiteraard, bij de apotheker en in de krantenwinkel durfden ze dat niet te kopen.”

Crucke heeft sinds zijn zeventiende niet meer in een kapsalon gestaan. “Maar ik ben het niet verleerd. De handeling zit nog steeds in mijn vingers. Trouwens: ik doe nog steeds het haar van mijn man.” Gisteren uitzonderlijk in kapsalon Kaprijke in Gent, en niet in hun appartement in De Haan.

Verhalen uit het kapsalon van Koen Crucke , Manteau, 19,99 euro.