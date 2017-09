Minister Weyts sluit omstreden slachthuis na gruwelijke undercoverbeelden

Izegem - Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA)laat het slachthuis van Izegem sluiten, nadat er beelden opdoken waarop te zien is hoe de runderen zwaar mishandeld worden. De video werd gemaakt met verborgen camera’s door dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

In het filmpje wordt getoond hoe de runderen zwaar mishandeld worden. Ze krijgen stroomstoten en een stok in hun achterwerk. Hierna worden ze opgehangen en vervolgens onverdoofd gekeeld.

Minister Weyts zag de video vanochtend en stuurde direct inspecteurs naar het slachthuis. Na een controle, die enkele uren duurde, besloot de minister dat het slachthuis gesloten moest worden, meldt VRTNWS. “De weg naar dierenwelzijn is verdomd lang. Wie denkt dat we het niet menen, zal het voelen”, waarschuwde hij.

Weyts benadrukte verder het belang van meer inspecties en extra personeel. “Die beelden sterken me in mijn ambitie om nóg sterker door te zetten, zowel op vlak van meer vereisten als op vlak van meer inspectie. We hebben de inspectiedienst verdubbeld. Die mensen gaan nu aan de slag. We moeten gewoon méér mensen in de slachthuizen hebben.”

Undercover

De beelden werden in de tweede helft van juli gemaakt door activisten van Animal Rights. Dankzij een sympathisant konden ze het gebouw binnen om camera’s te installeren. In totaal gaat het om 59 uur aan beeldmateriaal.

“Een persoon had ons getipt over de toestanden in het slachthuis,” legt Lucas uit. De dierenrechtenorganisatie vreest dat dergelijke toestanden schering en inslag zijn in alle Belgische slachthuizen.

Doodsangsten

“Je ziet op de beelden hoe werknemers de runderen hardhandig bewerken met een stok. Die stok wordt op gevoelige delen van het lichaam van de dieren gestoten. Ook is te zien hoe een werknemer systematisch elektrische schokken toedient op de runderen, iets wat wettelijk niet toegelaten is. De dieren kunnen vanuit de bedwelmingsbox bovendien zien hoe hun soortgenoten bij volle bewustzijn gekeeld worden. En dit terwijl het wettelijk verplicht is om dieren te verdoven. Er zijn runderen te zien die in volle paniek pogingen ondernemen om uit de box te klimmen,” vertelt Lucas.

Delhaize, Colruyt en Carrefour

Bij de groep Verbist worden voornamelijk runderen van het Belgisch Witblauw ras verwerkt. De dieren eindigen als biefstukken en andere rundvleesproducten in de grote Belgische supermarktketens. Delhaize, Colruyt en Carrefour hebben rundvlees van Verbist in de schappen liggen.

Delhaize trekt stekker uit samenwerking

Delhaize beslist om met onmiddellijke ingang de samenwerking met het slachthuis van Izegem stop te zetten. “Delhaize tolereert op geen enkele manier inbreuken op dierenwelzijn”, laat een woordvoerder dinsdag weten. De supermarktketen zal de bestaande controles verhogen en voorziet extra controles in de andere slachthuizen waarmee het samenwerkt.

Colruyt zet bestellingen “on hold”

Colruyt heeft beslist om bestellingen en leveringen van het in opspraak gekomen slachthuis “on hold” te zetten.

De supermarktketen laat weten de beelden gezien te hebben. “Dierenwelzijn staat zeer hoog op onze eigen agenda, en we hebben daarom beslist om de bestellingen en leveringen van dit betrokken slachthuis ‘on hold’ te zetten. We gaan ervan uit dat er heel snel duidelijkheid komt, en bekijken dan welke stappen we verder zullen nemen.”

Carrefour zegt dat het geen vlees uit het bewuste slachthuis verkoopt.

Zaakvoerder ontkent

De zaakvoerder van het slachthuis Verbist, Louis Verbist (73), ontkent alle beschuldigingen in Het Laatste Nieuws. “Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

Lees ook: Omstreden slachthuis Tielt start charmeoffensief en zijn de deuren open voor publiek: “Ook wij waren geschokt”

Minister Weyts stuurt Inspectie Dierenwelzijn naar slachthuis

De Inspectie Dierenwelzijn van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gaat dinsdagochtend controleren in het slachthuis in Izegem waar undercoverbeelden van dierenmishandeling zijn opgedoken. Dat bevestigt de woordvoerder van Weyts. De minister reageert onthutst op de beelden van Animal Rights. “De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. We hebben de lat veel hoger gelegd.”

Weyts heeft de Inspectie Dierenwelzijn nu gevraagd de zaak te onderzoeken, om daarna te zien of en welke maatregelen er moeten worden genomen. “Deze beelden sterken mij in mijn ambitie om nog sterker door te zetten. Zowel op vlak van meer vereisten voor de slachthuizen als in meer inspectie”, reageert de minister.

Hij stelt zich ook strijdvaardig op. “Wie in de landbouw of slachthuissector denkt dat we het niet menen of dat ik in felheid zal afzwakken, die zal het voelen. De inspectiedienst is verdubbeld, die mensen gaan nu aan de slag. Maar ook al besparen we bij de Vlaamse overheid op personeel, ik wil nog extra personeel inzetten. Om wie dierenwelzijn met de voeten treedt, het echt te laten voelen.”

Animal Rights: “Er bestaat geen diervriendelijk vlees”

Bij Animal Rights grijpen ze de toestanden in de slachthuizen aan om mensen aan te sporen om plantaardig voedsel te consumeren. “Opnieuw doorprikken wij de mythe van ‘diervriendelijk vlees’. Er bestaan geen humane manieren om dieren van hun leven te beroven,” aldus Lucas.

De vleessector erkent dat er meer inspanningen moeten gebeuren van hun kant. “Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is,” zegt Michael Gore van Febev, de nationale sectorfederatie voor slachthuizen in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Lees ook: Animal Rights neemt nertsenkwekerij zwaar onder vuur

Niet de eerste keer

Eind maart moest het Exportslachthuis in Tielt verplicht dicht nadat Animal Rights beelden had verspreid van de mishandeling van varkens. Na twee weken mocht het slachthuis toen weer open, maar onder strikte voorwaarden van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.