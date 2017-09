Piloot onthult échte reden waarom Ryanair dit weekend vluchten afgelaste

Ryanair heeft zondag zes vluchten vanuit en naar Charleroi geschrapt, niet omdat het slecht weer was - zoals het bedrijf communiceerde - maar omdat de luchtvaartmaatschappij te weinig piloten vond om te vliegen vanuit Charleroi naar Korfoe en Santander. Dat weet La Libre Belgique.

Ryanair haalde zondag slecht weer in Italië aan om vluchten vanuit en naar Charleroi te schrappen. De weersomstandigheden hebben effectief wel de planning van de bemanningen in de war gestuurd, maar het gebrek aan personeel “is de echte reden van de annulaties”, aldus een piloot aan de krant. Volgens de piloot is hen dat ook bevestigd vanuit het operationeel centrum van de luchthaven.

Ryanair heeft volgens de krant de hele luchthaven van Charleroi rondgebeld om vrijwilligers te vinden voor de vluchten.

De informatie van de piloot is niet zonder belang, gelet op de mogelijkheid van passagiers om eventueel schadevergoeding te vragen voor de geschrapte vluchten.

