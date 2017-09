In de Verenigde Staten is het al redelijk ingeburgerd, maar ook in ons land neemt het gebruik van video bij rekrutering toe. Het heeft voordelen, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever, maar hoe werkt zoiets precies? “Video biedt een kandidaat meer kansen.”

Steeds meer bedrijven schakelen video in in hun sollicitatieproces, waaronder ook HR-dienstverlener Securex. “Vorig jaar liepen er bij Securex iets meer dan zesduizend cv’s binnen van mensen die bij ons aan de slag wilden”, vertelt Christine Nauwelaers, talentcoördinator bij Securex. “Als je weet dat onze HR-officers aan de telefoon ongeveer 45 minuten besteden aan iedere kandidaat die een cv instuurde en die weerhouden was na de eerste ronde (op basis van cv en motivatiebrief), is dit een hele uitdaging voor onze rekruteringsdienst.”

Zo’n telefonisch gesprek met alle kandidaten dient om hun kwaliteiten en motivatie voor de functie te toetsen, en te achterhalen of ze in het team zouden passen, klinkt het. Maar tijdsdruk beperkte soms de mogelijkheid om alle kandidaten te contacteren. “En dat is voor HR-teams erg frustrerend.”

Preselectiefase

In maart ging haar afdeling van start met een proefproject rond video bij de preselectiefase van kandidaten. “Voortaan gebruiken we video voor de interviews in plaats van de telefoon”, stelt Christine Nauwelaers.

Het beoogde voordeel is volgens haar de aanzienlijke tijdwinst voor de HR-officers en de mogelijkheid om met meer kandidaten contact op te nemen. “Tegelijk krijgt de kandidaat meer kansen om langer mee te lopen in het rekruteringsproces.”

Webcam

Het proces is helder. “Trekken het cv en de motivatiebrief van een kandidaat onze aandacht, dan sturen we hem of haar een e-mail waarin we hem informeren over onze interesse voor zijn profiel. We nodigen hem uit voor een video-interview dat we op een later moment kunnen bekijken”, vertelt ze. “De kandidaat krijgt zo de kans om meer te vertellen over zichzelf, zijn motivatie en zijn kwaliteiten voor de functie.”

Securex verwijst de kandidaat naar een onlineplatform waar die met zijn of haar webcam een vragenlijst kan beantwoorden wanneer dat het best uitkomt. “De lijst bevat vragen die we zelf hebben opgenomen, maar ook schriftelijke vragen. De kandidaat moet ze binnen de vijf werkdagen beantwoorden op zijn laptop, smartphone of tablet.”

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een klassiek interview of gesprek. De kandidaat stelt zichzelf voor aan de hand van vooraf bepaalde vragen. “Dat is natuurlijk een one way-kanaal. Daarom mogen de kandidaten ons vragen om hen later op te bellen, zodat zij ons vragen kunnen stellen over de functie en ons bedrijf.”

