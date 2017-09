Jean-Marie Pfaff supportert vanavond voor Anderlecht, maar maakt zich vrolijk over kritiek op ‘zijn’ Bayern München

Vanavond opent Anderlecht zijn Champions League-campagne tegen het grote Bayern München. Wie dan ook aandachtig de wedstrijd zal bekijken, is oud-doelman en ex-speler van Der Rekordmeister Jean-Marie Pfaff. “Maar ik supporter vanavond voor Anderlecht. Het wordt moeilijk, zeker in de Allianz Arena. Dat Bayern München niet goed speelt? Hahaha!”, kon Pfaff zijn bulderlach niet onderdrukken in het Radio 1-programma De Ochtend.

“Voor de match heeft Anderlecht gewoon 50% kans om iets te rapen. Vooral omdat het nog maar de eerste match is in de groepsfase. Verliezen betekent niet dat Anderlecht is uitgeschakeld. Alle puntjes zijn welkom om de wedstrijden tegen de andere ploegen met een gerust geweten te kunnen aanvatten”, aldus Jean-Marie Pfaff, die tussen 1982 en 1988 meer dan 150 wedstrijden speelde onder de lat bij Bayern München. Met Der Rekordmeister speelde Pfaff driemaal kampioen.

“Al is spelen tegen Bayern nooit gemakkelijk, zeker niet in de Allianz Arena. Ik hoor links en rechts dat Bayern niet goed speelt momenteel? Hahaha! De Bundesliga is natuurlijk niet België. Bij ons spelen er maar drie of vier ploegen mee in de top, in Duitsland is dat toch anders. Het is een eer om te spelen tegen Bayern, maar je kan altijd afgaan. Hun pressing van de eerste minuut is hun grootste sterkte. En ze zijn zeker van hun stuk. Kritiek interesseert Bayern niet, daar staat de club boven”, aldus de man die legendarisch werd met zijn prestaties op en interviews naast het veld.

“Bij Anderlecht loopt het inderdaad nog niet zoals het zou moeten. Ze moeten nog de aankopen van deze zomer kunnen inpassen. Maar als ik dan commentaren hoor, zelfs van oude spelers, denk ik wel eens: ‘als jij dan zo’n grote speler was’...”, deelt Pfaff een steekje uit. Vanavond supportert El Sympatico dan ook voor Anderlecht. “Ik supporter natuurlijk voor Anderlecht. Ik ken het bestuur van Bayern meer dan de spelers. Al kom ik natuurlijk nog veel in München. Ook volgende week, voor de Oktoberfeesten!”

Jean Marie en Carmen Pfaff Foto: BELGAMAGS

Foto: Walter Saenen - WAS