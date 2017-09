Op zoek naar een 70e (!) prijs en Juventus achterna: de duizelingwekkende cijfers van Bayern München

Bayern München is nog een echte voetbalclub. Gebouwd op de trouwe Duitse achterban, niet gegroeid dank zij een suikeroom uit Qatar, Amerika of Rusland. De cijfers die de tegenstander van Anderlecht in de Champions League kan voorleggen, zijn indrukwekkend.

11

In de prijzenkast staan elf internationale trofeeën: 3 wereldbekers voor clubs (1976, 2001 en 2013), 5 EB’s Landskampioenen/Champions League (1974, 1975, 1976, 2001 en 2013), 1 EB Bekerwinnaars (1967), 1 Uefa Cup (1996) en 1 Europese Supercup, Samen met FC Barcelona, Juventus en Ajax is de Beierse club de enige club die de drie Europese bekers ieder minstens eenmaal won. In eigen land won Bayern ook elf keer de dubbel waarvan vijf keer de jongste tien jaar.

57

In Duitsland veroverde Bayern 57 prijzen sinds zijn oprichting in 1900: 27 titels (waarvan vijf in de laatste vijf jaar), 18 bekers, 6 Supercups en 6 Ligabekers. In totaal won Bayern dus al 68 trofeeën.

441

Tegen Anderlecht is Bayern aan zijn 442ste wedstrijd in een van de drie Europese bekers toe. Alleen Real Madrid (505), FC Barcelona (521) en Juventus (444) hebben meer duels op hun actief staan.

337.565

Welgeteld 337.565 mensen zijn Mitglieder van Bayern. Ze zijn wereldwijd ondergebracht in 4.302 fanclubs.

626.800.000

De jaarlijkse omzet van Bayern bedraagt 626,8 miljoen euro. Daarmee is Bayern de vierde in de wereld maar het is ongetwijfeld de rijkste club. Anders dan nummer 1 Manchester United zijn er geen Amerikaanse kapiltaalinjecties en ook nog anders dan FC Barcelona (2) en Real Madrid (3) heeft Bayern geen schulden. De club maakt vorig liefst 33 miljoen euro winst. Het eigen vermogen bedraagt, hou u vast, 424,6 miljoen euro

15.000.000

Drie spelers bij Bayern verdienen - premies en reclameinkomsten inbegrepen - 15 miljoen euro per jaar: Robert Lewandowski, Thomas Müller en Manuel Neuer. In totaal betaalt Bayern aan zijn hele personeelsbestand 260,3 miljoen euro aan salarissen uit.

41.500.000

Corentin Tolisso is de duurste speler uit de clubgeschiedenis sinds hij deze zomer voor 41,5 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon. Hij loste Javi Martinez af, die in 2012 voor 40 miljoen euro bij Athletic Bilbao werd weggeplukt.

35.000.000

Shirtsponsor Telekom stort jaarlijks 35 miljoen euro in de clubkas. Het contract loopt nog tot medio 2023. Telekom is al sinds 2002 hoofdsponsor van Bayern. In totaal krijgt Bayern per seizoen 169,8 miljoen euro aan sponsoring binnen. Aan tickets verkoopt het jaarlijks voor 166 miljoen euro. Merchandising brengt 108,2 miljoen euro op. Aan tv-inkomsten beurt het 83,4 miljoen.