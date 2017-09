Dit moet u zien in de Champions League: vuurdoop tiener tegen Neymar, zoektocht naar een nieuwe ‘trident’

In België zijn alle ogen vanavond gericht op de wedstrijd Bayern München - Anderlecht, maar er staan nóg zeven krakers in de Champions League op het programma. Maar liefst 14 Belgen kunnen vanavond in actie komen. Als de Champions League-hymne om 20u45 voor kippenvel zorgt, moet u volgende zaken dan ook zeker in de gaten houden!

De Belgen

In de zeven overige wedstrijden van vanavond zullen er op zes velden minstens één landgenoot spelen. Enkel in de wedstrijd Benfica - CSKA Moskou geen zwart, geel en rood, beide clubs hebben geen landgenoot op de loonlijst staan.

Radja Nainggolan (AS Roma) en Yannick Carrasco (Atlético Madrid) worden aan de aftrap verwacht in het Olympisch stadion in Rome, net als Romelu Lukaku (Manchester United) tegen Basel. José Mourinho hoopt dat Lukaku zijn vorm van Engeland doortrekt naar de Champions League, in de Premier League scoorde Big Rom al vier goals in vier matchen. Marouane Fellaini is onzeker na de interlands met de Rode Duivels, tot irritatie van United-coach José Mourinho. Over het Kanaal lijkt ook Thomas Meunier zeker van een basisstek bij Paris Saint-Germain tegen Celtic.

Bij Chelsea komt minstens één van de vier Belgen (Courtois, Batshuayi, Hazard, Musonda) in actie tegen Qarabag. Thomas Vermaelen kan depanneren bij Barcelona tegen de verliezende finalist van vorig jaar Juventus. En natuurlijk vergeten we het Belgisch bastion bij Olympiakos niet: Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjidja ontvangen vanavond Sporting Lissabon.

Foto: EPA

Tiener krijgt vuurdoop... tegen Neymar

Celtic Glasgow krijgt vanavond het bezoek van Europese grootmacht PSG. The Hoops begonnen bijna perfect aan het seizoen met 13 op 15, maar toch heeft coach Brendan Rodgers defensieve zorgen in deze eerste groepsmatch van het kampioenenbal.

Door de blessure van onze landgenoot Dedryck Boyata en ook Erik Sviatchenko denkt Rodgers eraan om een 18-jarige zijn vuurdoop te geven in Europa. Anthony Ralston wordt aanzien als één van de grootste beloften in Schotland en kan zomaar zijn eerste basisplaats krijgen in de Champions League nadat hij eerder goed inviel tegen Astana in de play-offronde.

Foto: SNSGroup

Wie vormt de nieuwe succesvolle ‘trident’?

Foto: AFP

Door het vertrek van Neymar naar PSG kwam er deze zomer een einde aan ‘MSN’. Messi, Suarez en Neymar vormden misschien wel dé beste voorlinie ooit, in het Engels een ‘trident’ (of drietand) genoemd. Barceloa deed een gokje door het aantrekken van de 20-jarige Ousmane Dembélé. Bij Barcelona gaan ze dit jaar dit vol voor ‘DSM’, al proberen enkele fans van de Blaugrana de term LSD (Lionel-Suarez-Dembele) te verspreiden.

PSG haalde deze zomer natuurlijk Neymar én Mbappé binnen, waardoor de Parijzenaars zonder enige twijfel de aanval met de meeste diepgang hebben: naast Neymar en Mbappé lopen bij PSG natuurlijk ook nog Cavani, Di Maria en Pastore rond. Coach Unai Emery lijkt te kiezen voor Neymar - Cavani - Di Maria met Mbappé als hangende spits...

Foto: Photo News

Ook die andere drietand, BBC bij Real Madrid, is trouwens niet meer. Door het uitvallen van Bale (en de blessure van Benzema) speelden Bale, Ronaldo en Benzema al vijf maand niet meer samen bij de Koninklijke. En door de steile opmars van Marco Asensio is er tegenwoordig eerder sprake van ‘ABC’ bij Real: Asensio, Benzema, Cristiano. Wie heeft de beste drietand? We ontdekken het dit seizoen graag samen met u!

