Red Flames oefenen donderdag tegen Europees kampioen Nederland

De Belgische vrouwenvoetbalploeg speelt donderdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Europees kampioen Nederland. De partij wordt om 16 uur afgetrapt in het Belgian Football Centre in Tubeke en zal achter gesloten deuren plaatsvinden, zo laat de KBVB dinsdag weten.

Nederland had vrijdag een oefenwedstrijd gepland met Denemarken, maar het duel werd door de Deense voetbalbond last minute geannuleerd.

Voor de Red Flames kadert de match in hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag (19 september) in Leuven tegen Moldavië. Voor het team van coach Ives Serneels is het de eerste match in hun poule 6.

België en Nederland stonden eind juli tegenover elkaar op het EK. Gastland Nederland won de groepsmatch in Tilburg met 2-1 en hield België zo uit de kwartfinales. Oranje zou daarna doorstomen naar de Europese titel.