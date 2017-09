Anderlecht mag zich opmaken voor hels avondje: deze 11 sterspelers wachten hen op met geslepen messen

Carlo Ancelotti lijkt niet van plan veel te veranderen aan zijn team dat zaterdag met 2-0 in Hoffenheim verloor. Alleen de veteranen Arjen Robben (33) en Franck Ribéry (34) zouden opnieuw in de ploeg komen ten nadele van de Fransman Kingsley Coman en de onaantastbaar gewaande Thomas Müller. De 86-voudige Duitse international, nochtans nog maar 27 jaar oud, is onderwerp van discussie. Slechts weinigen begrijpen zijn verwijdering uit het team, een beetje zoals Sven Kums in ons land dus. Ook James ­Rodriguez, geleend van Real Madrid a ­rato van 5 miljoen euro per jaar, staat wellicht niet in de basis. Naar deze elf wordt het vanavond uitkijken: