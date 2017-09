“De Belgische Rekordmeister met een stotterstart”: zo kondigt Bayern tegenstander Anderlecht aan

Voor ons heeft een topploeg als Bayern München weinig tot geen geheimen meer, maar omgekeerd is niets minder waar: menig Duitse voetbalfan kent Anderlecht hoogstens van naam. Daarom maakte de Duitse recordkampioen een kort portret op zijn website van paars-wit: ‘Anderlecht, dat is de Belgische Rekordmeister’.

Bayern begint het portret met een oplijsting van de vorige wedstrijden tussen beide teams: acht duels vochten Bayern München en Anderlecht al onder elkaar uit, zesmaal trok Bayern aan het langste eind. De laatste wedstrijd tussen beide ploegen werd echter gewonnen door Anderlecht, dat met 1-2 won in eigen huis... nadat ze de heenmatch met 5-0 hadden verloren.

“Anderlecht won al 33 keer de Belgische landstitel, 9 keer de Beker en 12 keer de Belgische Supercup. Daarmee is RSCA de Belgische Rekordmeister”, zo staat te lezen, waarna Bayern de “opmerkzame” Europese prijzen van Anderlecht aanhaalt.

“Onyekuru en Teodorczyk niet ongevaarlijk”

De bekendste speler van Anderlecht, “dat is zonder twijfel Olivier Deschacht. De 36-jarige verdediger speelt al sinds 1997 voor de club en speelde in het seizoen 2003-2004 al tegen Bayern. Met meer dan 500 wedstrijd is Deschacht ook de recordspeler van Anderlecht. Nieuwkomer Sven Kums moet het gat vullen die de getalenteerde Youri Tielemans achterliet, voorin zijn de Nigeriaan Henry Onyekuru en de Pool Lukasz Teodorczyk niet ongevaarlijk.”

“In eigen land kent de Rekordmeister een stotterstart. Na zes speeldagen staat RSCA met slechts acht punten op de tiende plaats in de stand. Vorig weekend won Anderlecht nog hun thuismatch van Lokeren met 3-2 nadat het aan de rust nog 1-2 stond.”