18-jarige doodde burgemeester van Moeskroen op kerkhof met cuttermes en wachtte op komst van de politie

Minder dan 24 uur na de moord op burgemeester Alfred Gadenne (71) van Moeskroen is een 18-jarige in verdenking gesteld. De jongeman zou volgens Waalse media gehandeld hebben uit wraak voor het ontslag en later ook de zelfdoding van zijn vader. Maar het parket wil dat voorlopig niet bevestigen. De dader, die een cuttermes gebruikte, gaf de feiten onmiddellijk toe.

Al vijftien jaar zette Gadenne iedere ochtend de poort van het kerkhof van deelgemeente Lowingen (Luingne), schuins tegenover zijn woning, open. En ’s avonds ging hij ze weer sluiten. Plichtbewust. Winter en zomer, weer of geen weer. Iedereen in het dorp wist dat. Ook Nathan D.

Zijn vader Olivier, alias Ponpon, was jarenlang lid geweest van de vrijwillige brandweer en werkte ook als ambtenaar in Moeskroen. Maar twee jaar geleden, in 2015, werd hij opzij geschoven. Hij geraakte in een diepe depressie. Uitgerekend op Sint-Valentijn stapte hij uit het leven. Zijn zoon Nathan vond hem. Hij was zestien toen.

Waalse media weten dat het ontslag van de vader aan de basis lag voor de zelfdoding. Maar andere bronnen beweren dat hij gewoon zou overgeplaatst worden en kon hij daar niet mee om.

Keel overgesneden met cutter

De jongen zou de dood van zijn vader nooit hebben kunnen verwerken. Maar dat hij met wraakgevoelens rondliep, wist zelfs zijn naaste omgeving niet.

Maandagavond wachtte hij burgemeester Gadenne, die naar goede gewoonte de poort van het kerkhof sloot om 20 uur, op. Of het tot een woordenwisseling is gekomen, is niet duidelijk. Er waren geen getuigen. Zeker is wel dat de jongen hem de keel heeft overgesneden met een cutter. Om wraak te nemen voor het verlies van zijn vader. De hulpdiensten konden niets meer doen voor de burgemeester.

De jonge dader deed nadien weinig moeite om te vluchten en werd opgepakt. “Hij belde zelf de politie en legde spontaan verklaringen af. Hij was opvallend kalm bij zijn arrestatie en had het moordwapen nog bij zich”, zegt Frédéric Bariseau, eerste substituut van de procureur des Koning van Bergen-Doornik.

“De jongeman is dinsdag verder ondervraagd door de speurders”, zegt het parket van Doornik-Bergen dat zegt geen informatie te hebben dat de burgemeester eerder al bedreigingen zou hebben ontvangen. De verdachte verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter en werd daar officieel in beschuldiging gesteld voor moord, heeft zijn advocaat laten weten.

Volgens procureur Bariseau zal de jonge dader in de komende dagen worden onderzocht door een gerechtspsychiater om te zien of hij verantwoordelijk is voor zijn daden.

Hart op de juiste plaats

In Moeskroen is de verslagenheid om de dood van de CdH-burgemeester groot. Van alle kanten, ook uit Vlaanderen, komen er rouwbetuigingen. Zelfs zijn politieke tegenstanders noemen hem “een politicus met het hart op de juiste plaats. Een man van het volk die altijd voor iedereen klaar stond.” Maar daar dacht de familie van “Ponpon”, en zeker zijn zoon, dus anders over.

Bloemen aan het kerkhof waar hij werd vermoord Foto: BELGA

Gadenne was een man uit de streek. Geboren en getogen in Lowingen. Hij volgde de populaire Jean-Pierre Detremmerie, ex-voorzitter van voetbalclub Moeskroen, op als burgemeester en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 nog 7.035 voorkeurstemmen.

Hij is al het derde politiek zwaargewicht in Moeskroen dat op een paar jaar tijd is gestorven. Damien Yzerbyt overleed aan een slepende ziekte, Jean-Pierre Detremmerie stapte zelf uit het leven. En nu is er de moord op Alfred Gadenne.

In de komende dagen wordt bekeken wie Gadenne zal opvolgen. Wellicht wordt hij zaterdag al begraven.