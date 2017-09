Bart De Wever pleit voor Belgische gevangenis in Marokko: “Bij ons zitten 1.200 gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit”

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor de bouw van een Belgische gevangenis in Marokko. “Bij ons zitten 1.200 gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit, van wie bijna vijfhonderd illegaal.”

De Wever vertrok dinsdag met afgevaardigden van het Antwerpse stadsbestuur, de lokale en federale politie naar het Noord-Afrikaanse land om te spreken en informatie uit te wisselen over de aanpak van radicalisme. Een groot deel van de Antwerpse Syriëstrijders heeft namelijk een Marokkaanse achtergrond. De Wever opperde onder meer het idee om in Marokko een Belgische gevangenis te bouwen, meldt de Gazet Van Antwerpen.

“Waarom investeren we hier niet in een gevangenis?”, aldus het N-VA-kopstuk in hoofdstad Rabat. “In de Belgische cellen zitten 1.200 gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit, van wie bijna vijfhonderd illegaal.” Volgens De Wever kun je zo een “win-winsituatie” creëren. Zowel België als Marokko kunnen er hun voordeel uit halen, klonk het.

Aanpak radicalisme

Er werd dinsdag ook gesproken over de aanpak van terrorisme en radicalisering. “Het is duidelijk dat de Marokkaanse overheid zeer verveeld zit met het feit dat Belgische Marokkanen betrokken waren in aanvallen”, zei De Wever. “Het land is ook beducht voor het feit dat islam en jihadisme tot één amalgaam worden gemaakt.”

De N-VA’er was zeer te spreken over de openheid die de Marokkaanse diensten over opgerolde terreurnetwerken. “Ongeveer duizend Marokkanen met een link met een terrorismedossier zitten hier nu hun straf uit. De inzet van het lokale politiekorps wordt enorm gewaardeerd. Hierin, maar ook in het besef dat terrorisme wordt gefinancierd met drugsgeld, zitten we op dezelfde lijn.”

Productieve eerste dag

De eerste dag van het bezoek was productief, stelde de burgemeester van Antwerpen. “De gesprekken die we vandaag hebben gehad, zeker met de Marokkaanse politie, waren zeer concreet en zinvol. Er is de wil om informatie uit te wisselen, ook over bepaalde families, zonder de lange, juridische weg te volgen.”