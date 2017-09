CHAMPIONS LEAGUE. Belgische avond met swingende Fellaini, scorende Batshuayi haalt uit met Chelsea

Veel Belgisch succes op de eerste speeldag van de groepsfase in de Champions League. Manchester United was met 3-0 te sterk voor FC Basel, onder meer dankzij goals van Marouane Fellaini en Romelu Lukaku. Michy Batshuayi scoorde voor Chelsea, dat met 6-0 won. Barcelona won met 3-0 van Juventus, terwijl het Roma van Radja Nainggolan het Atlético van Yannick Carrasco op 0-0 hield.

Bij Manchester United stond Romelu Lukaku in de basis voor de thuiswedstrijd tegen Basel, maar Marouane Fellaini mocht al na 19 minuten invallen voor de geblesseerde Paul Pogba. Fellaini bedankte José Mourinho na een dik halfuur door met een rake kopbal de Red Devils op een 1-0 voorsprong te zetten, de honderdste treffer van een Belg in de geschiedenis van de Champions League. Intussen had Lukaku pech bij de afwerking en zag hij een assist in rook opgaan omdat Henrikh Mkhitaryan een open kans liet liggen.

Na de pauze was het wel snel raak voor ‘Big Rom’. Hij kopt zijn eerste Champions League-goal staalhard tegen de netten. Niet veel later kreeg Lukaku opnieuw een uitstekende kopkans maar deze keer stond Basel-doelman Vaclik in de weg. In het slot zette Marcus Rashford de 3-0 eindscore vast op aangeven van, jawel, Fellaini.

Foto: Photo News

Het was een tijdje wachten op doelpunten in Portugal maar vijf minuten in de tweede helft was het dan toch raak voor Benfica. Seferovic opende de score voor de thuisploeg. CSKA Moskou was echter gekomen voor punten en zette een kwartier later de bordjes gelijk door een penaltygoal van Vitinho. Tien minuten later stond het zelfs 1-2 toen Zhamaletdinov de netten deed trillen voor CSKA. Dat was meteen de verrassende eindstand.

Anderlecht is er niet in geslaagd te gaan stunten op het veld van het grote Bayern München, al werd het niet weggespeeld. Een matig Bayern moest het gaspedaal wel nooit helemaal indrukken, aangezien Sven Kums al vroeg in de wedstrijd mocht gaan douchen en een penalty veroorzaakte. De tien overgebleven Brusselaars vochten voor wat ze waard waren, kregen zelfs open kansen op de gelijkmaker, maar verlieten het strijdtoneel uiteindelijk met een 3-0 nederlaag.

Celtic Glasgow begon in het eigen kolkend Celtic Park met veel goede moed aan de wedstrijd tegen PSG, maar de Schotten waren een vogel voor de kat. Neymar was in de 19e minuut zijn man te snel af en knalde de 0-1 droog in het dak van het doel. Een kwartier later pikte ook Kylian Mbappé zijn doelpuntje mee en Edinson Cavani zette nog voor rust via een penalty de 0-3 op het bord. Na rust werd het nog 0-5 door een eigen doelpunt Lustig en de tweede van Cavani.

Radja Nainggolan stond in de basis bij AS Roma, maar Yannick Carrasco startte op de bank bij Atlético Madrid. De beste kansen voor rust waren voor de bezoekers. Een poging van Saul Niguez scheerde de paal en een omhaal van Antoine Griezmann verdiende beter. Jan Oblak redde daarna een harde knal van Nainggolan. Dan kreeg Koke een gigantische kans. Kostas Manolas redde de schuiver echter op de doellijn met een ultieme tackle.

Ook na de pauze werd er niet gescoord in het Stadio Olimpico. Vooral Saul liet nog enkele goede kansen liggen terwijl Roma-doelman Alisson zijn beste kunnen toonde, onder andere op een poging van de intussen ingevallen Carrasco. In het slot leek de 0-1 er dan toch te komen maar Alisson stond opnieuw pal op de zoveelste kans voor Saul. Het bleef dus 0-0 in Rome.

Foto: Photo News

Chelsea had weinig moeite met de bezoekers uit Qarabag. Pedro krulde al na vijf minuten de 1-0 op het bord op Stamford Brigde en na een half uur verdween een voorzet van Davide Zappacosta in het doel van de bezoekers. Cesar Azpilicueta en Tiémoué Bakayoko dikten de score na de pauze aan tot 4-0. Toen was het tijd voor Michy Batshuayi om zijn duivels te ontbinden. Eerst binnenknallen van buiten de zestien, daarna goed inlopen en binnentikken: 6-0. Al werd Batsmans tweede doelpunt later omgezet in een own goal van Medvedev. Bij de Blues stond Thibaut Courtois in doel en viel Eden Hazard een half uur in.

Barcelona had nog wat goed te maken tegen Juventus en deed dat ook. De eerste helft in Camp Nou ging gelijk op. De beste kans was voor Lionel Messi, die Gigi Buffon op de proef stelde met een knal in de rebound. Juve was vooral gevaarlijk in de omschakeling maar kon Ter Stegen nooit echt bedreigen. Vlak voor de rust vond Messi de opening. Knappe één-twee met Luis Suarez en perfect in de hoek: 1-0.

Meteen na de pauze kreeg Paulo Dybala de kans op de gelijkmaker maar zijn schot ging over. Niet veel later kwam Mehdi Benatia slecht tussen en de Juve-defensie lag open. De bal kwam uiteindelijk bij Ivan Rakitic en die knalde de 2-0 binnen. Daarna mocht Messi nog eens aanleggen en opnieuw liet hij Buffon geen kans: 3-0.

Bij Olympiakos stonden Bjorn Engels, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Mehdi Carcela in de basis, maar de Grieken stonden al na drie minuten 0-1 achter tegen Sporting Lissabon. Seydou Doumbia deed de netten trillen voor de bezoekers. Tien minuten later stond het 0-2 na een goal van Gelson Martins en Bruno Fernandes zette nog voor rust de 0-3 op het bord. In het slot kon Felipe Pardo nog milderen tot 2-3 voor Olympiakos.