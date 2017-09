Kompany blijft aan de kant bij Manchester City, doelman Ederson is er wél bij dankzij helm

Vincent Kompany moet ook passen voor de eerste speeldag van de Champions League. De verdediger is nog niet hersteld van zijn kuitblessure die hij opliep bij de Rode Duivels in de wedstrijd tegen Gibraltar (9-0). Hoewel zijn coach Pep Guardiola eerder had gezegd dat zijn kapitein present zou zijn voor de wedstrijd van Manchester City tegen Feyenoord, zal hij morgen/woensdag dus toch niet aantreden in de Kuip.