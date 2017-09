Stevige kritiek op Lukaku: “Manchester United kan de Champions League enkel winnen met Ibrahimovic in de spits”

Romelu Lukaku maakt vanavond zijn debuut in de Champions League. De Rode Duivel treedt met Manchester United voor eigen publiek aan tegen FC Basel. Ondanks een oersterke start aan het seizoen twijfelt ex-speler Paul Parker echter aan de winstkansen van de Red Devils met ‘Big Rom’ in de spits.

United won vorig seizoen de Europa League en start als gevaarlijke outsider voor winst van de beker met de grote oren. Lukaku wordt uiteraard aan de aftrap verwacht op Old Trafford en deed al vijf keer de netten trillen in vijf wedstrijden voor zijn nieuwe club.

Om de Premier League te winnen zitten de Red Devils goed met onze landgenoot, maar als ze de Champions League willen pakken zullen ze vooral moeten rekenen op Zlatan Ibrahimovic. Althans dat meent Paul Parker, ex-verdediger van United met 101 wedstrijden en twee landstitels op zijn CV.

“Lukaku is het seizoen begonnen als een stoomtrein”, begint de 53-jarige Brit zijn betoog bij Eurosport. “Maar Zlatan werd gehouden omdat de club de Champions League wil winnen. Hij is cruciaal als ze enige kans willen hebben. United heeft namelijk weinig spelers met veel ervaring op dit niveau. Denk aan Lukaku, Rashford en Martial. Vooral Lukaku baart me zorgen.”

LEES OOK: Romelu Lukaku: de gretigste debutant in de Champions League

“In de Champions League zijn balbehoud en de wedstrijd afmaken de belangrijkste zaken, zeker als je een doelpunt voor komt. Geduld is cruciaal”, legt Parker uit. “Lukaku lijkt me niet meteen zo’n speler, zeker niet op dit moment. In de Premier League spelen is volledig anders, waar hij zich de voorbije vijf jaar ongetwijfeld een van de beste spitsen toonde.”

Parker gelooft Europees dus meer in Ibrahimovic. “Hij zal een grotere rol spelen in de Champions League dan in de Premier League. Als United de groepsfase overleeft, zijn we al februari. Dan zal Zlatan in de spits staan en Lukaku op de bank zitten. Daar twijfel ik geen seconde aan. Ibrahimovic heeft de ervaring en het talent om wedstrijden te controleren. Hij is cruciaal om grote matchen te winnen en is een typische Mourinho-speler door zijn fysieke aanwezigheid en charisma. Hij kan echt het verschil maken.”