Jongetje ontdekt dat hij grote broer wordt en zijn reactie is hartverwarmend

Je zoontje vertellen dat hij grote broer wordt, is altijd iets speciaals. Deze mama wilde er een leuke verrassing van maken en zorgde voor een T-shirt met speciaal opschrift, waarna haar zoontje het niet droog houdt.

“Dit is voor jou”, zegt de mama in het begin van de video. Op tafel staat er een klein zakje met wat spullen in. De jongen haalt er een paar foto’s uit. “Is het niet fantastisch?”, vraagt de moeder. Maar de grote broer in spe heeft niet door dat het echografieën zijn. “Heel erg mooi hoor”, antwoordt hij toch beleefd.

Maar het is pas wanneer hij ziet dat er nog iets in de zak zit, dat de jongen enthousiast wordt. Hij haalt een T-shirt uit de zak, waar iets opgeschreven staat. “Jij wordt grote broer”, stond er te lezen. “Dit is lovely”, zegt hij terwijl de tranen van zijn wangen rollen.