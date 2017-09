Maxime Roger was afgelopen weekend aan een sterke tijdrit bezig in de sterk bezette beloftenkoers Tour de Moselle. Tot het noodlot toesloeg voor de Fransman van de jeugdploeg van AG2R La Mondiale. Het stuur van de tijdritfiets van Roger brak af en hij ging snoeihard tegen de vlakte. Weg eindklassement. Gelukkig hield de 21-jarige Franse renner geen breuken over aan zijn val.