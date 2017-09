Tickets kopen voor het WK voetbal? Dat kan vanaf donderdag

De ticketverkoop voor het wereldkampioenschap voetbal van 14 juni tot 15 juli 2018 in Rusland gaat aanstaande donderdag van start. Dat laat de FIFA weten. Internationale kaartjes zijn er vanaf 87 euro, voor Russen zijn er al tickets vanaf 18 euro.

De verkoop zal in drie fasen verlopen. De eerste fase bestaat uit twee periodes: in de eerste, tot 12 oktober, kan iedereen zich aanmelden op de website van de Wereldbond FIFA en worden de gelukkigen nadien uitgeloot. In de tweede periode in november gaan de tickets naar wie ze als eerste boekt. Op dat moment weet u uiteraard nog niet voor welke wedstrijden u tickets koopt aangezien de loting voor het WK pas op 1 december zal gebeuren.

Dat weet u wel tijdens fase twee, na de loting op 1 december. Ook dan is er een eerste periode op basis van uitloting, en een tweede op basis van “first come, first serve”. De derde en laatste fase is die van de last minutedeals, en loopt van 18 april tot de dag van de finale. Voor Russen kosten de kaartjes tussen 18 en 103 euro. Voor alle anderen variëren de prijzen tussen 87 en 920 euro.

U kunt tickets kopen voor individuele matchen, voor een reeks wedstrijden in een bepaald stadion of voor een bepaald team (de Rode Duivels), ongeacht waar die wedstrijden plaats vinden.

De supporters moeten ook nog een identiteitsbewijs aanmaken om volgend jaar met hun kaartjes Rusland binnen te komen. Het “Fan-ID” vervangt onder meer het visum dat fans anders nodig zouden hebben. Ook kunnen bezoekers van het WK het ID gebruiken om op wedstrijddagen gratis te reizen met het openbaar vervoer.

Alle info vindt u op de site van de FIFA.