Speelt Club Brugge dit jaar dan toch in de Champions League? “Die memo hebben we gemist”

Club Brugge slaagde er dit seizoen niet in om Europees voetbal af te dwingen. Zowel tijdens de voorrondes van de Champions League als die van de Europa League bleek blauw-zwart een maatje te klein voor de tegenstand. Al had niet iedereen dat zo begrepen...

In de derde voorronde van de Champions League verloor Club van het Turkse Baseksehir terwijl in de laatste voorronde van de Europa League het Griekse AEK Athene te sterk bleek. Een seizoen zonder Europees voetbal dus voor de troepen van Ivan Leko, al dacht Sky Sports daar anders over.

Het Britse sportmedium slaagde er namelijk in door het logo van Club bij de teamnaam van FC Basel te zetten, de tegenstander van Manchester United op de eerste speeldag in de groepsfase. “”We denken dat we die memo gemist hebben”, reageerde Club nogal laconiek via Twitter.