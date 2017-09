Ze hadden alle hoop opgegeven om hun verloren gewaande trouwring terug te krijgen. Tot er een bericht opdook op Facebook

Zelzate - Afgelopen weekend beleefden Lynsey en Iwan Wille uit Zelzate de verrassing van hun leven: op Facebook lazen ze dat hun trouwring was teruggevonden. Die was het koppel twee maanden geleden verloren op reis in Kroatië. “Ik sta erop om persoonlijk naar Nederland te rijden, om de vinders te bedanken.”

Hoeveel geluk een mens kan hebben, is afgelopen weekend nog maar eens gebleken. Een vrouw uit Zelzate raakte tijdens een vakantie in Kroatië haar trouwring kwijt, waande het sieraad verloren, maar heeft het na twee maanden toch terug. Dankzij een metaaldetector en de kracht van Facebook.

Het onwaarschijnlijke verhaal start ergens halfweg juli. Iwan Wille en Lynsey De Brabander trokken samen met hun familie op vakantie naar Kroatië. Het koppel reisde tijdens hun vakantie met de mobilhome van de ene camping naar de andere. Na een partijtje beachvolley op een van de campings sloeg het noodlot toe: Linsey merkte dat ze haar trouwring was verloren. “Met zeker tien volwassenen en vijftien kinderen hebben we urenlang op het zandterrein gezocht”, zegt ze. “We gebruikten harken en tennisraketten om het zand te kunnen zeven, wetende dat ik hem daar verloren had.” ’s Anderendaags moesten ze verder reizen, helaas zonder trouwring. Toen al hoopte ze dat de kracht van de sociale media haar alsnog zou helpen.

Gekke geluiden

En Linsey zou gelijk krijgen. Willem en Petra Weber-Kroon uit het Nederlandse Alkmaar verbleven al vier weken in Kroatië. Als campinginspecteurs voor een Nederlandse firma vertoefden ze daarvoor twee weken in Duitsland. “Vorige zaterdag hadden we een dagje vrij en daar maakte ik gretig gebruik van om met mijn metaaldetector op pad te gaan”, vertelt Willem. “Na een paar minuten begon mijn apparaat op het beachvolleybalterrein opeens gekke geluiden te maken, en tot mijn grote verbazing bleek het om een gouden trouwring te gaan.”

Het koppel vertelde het verhaal aan hun schoondochter Saskia Van Stek, die daarmee wou uittesten hoe sterk Facebook wel is. “En nog geen 24 uur nadat ik de oproep lanceerde, werd de eigenaar al gevonden”, zegt Saskia. “Hoeveel meer geluk kan een mens nog hebben?”

Tot begin oktober bevindt het Nederlandse koppel zich in Kroatië, om dan terug te keren naar Alkmaar. Tot dan moet Linsey dus nog wachten om haar ring weer om haar vinger te schuiven. “Ik sta erop om mijn ring zelf te gaan afhalen”, zegt Lynsey. “Ik wil die mensen persoonlijk bedanken, al moest ik naar Kroatië terugkeren.” Ze zal alvast hartelijk ontvangen worden bij Willem en Petra. “Wij vinden het hartstikke leuk om iemand gelukkig te kunnen maken.”