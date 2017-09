83-jarige veroordeeld omdat slachtoffer vijf maanden na ongeval sterft aan longontsteking

Roeselare - Een 83-jarige vrouw die op 15 april 2015 een andere bejaarde vrouw aanreed op een zebrapad in Roeselare, is alsnog veroordeeld omdat het slachtoffer overleed.

Adelaide W. (83) uit Roeselare reed de vrouw aan op het zebrapad in de Koning Albert I-laan, op het kruispunt met de Vijfwegenstraat. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze vijf maanden later alsnog overleed aan een longontsteking.

Rijbekwaam

De politierechter en deskundigen bogen zich het voorbije jaar over het incident en onderzochten of de vrouw nog bekwaam is om te rijden. Ze werd rijbekwaam bevonden en werd gisteren op de politierechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Daarnaast moet ze een boete van 300 euro betalen.

30 kilometer per uur

Haar advocaat vroeg destijds opschorting van straf, maar weerlegde de causaliteit van het ongeval en het overlijden niet. “Dit is een zeer spijtig ongeval geweest”, zei Dirk Vermeulen, de advocaat van Adelaide W., eerder. “Het was een lichte aanrijding, mijn cliënt reed amper dertig kilometer per uur. Maar doordat het slachtoffer zo lang in het ziekenhuis is moeten blijven, is er een causaal verband tussen de longontsteking en het ongeval. Want zonder het ongeval had ze die longontsteking waarschijnlijk nooit gekregen, zo redeneren experts.”