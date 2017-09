Natalia Poklonskaya, de vrouw die als een pitbull waakt Rusland én een sekssymbool is in Japan

Als de naam Natalia Poklonskaya valt, dan spitst Rusland de oren. Maandag viel haar naam opnieuw. Toen de première van de film ‘Matilda’, over de minnares van de laatste tsaar, in Moskou werd geschrapt na bedreigingen. Poklonskaya, een protegé van president Poetin, heeft de heilige oorlog verklaard aan ieder die het beeld van het Grote Rusland en de heilige Nicolaas II, zou kunnen besmeuren.

