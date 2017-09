Carrasco en Meunier moeten toekijken vanop de bank, Chelsea-coach verrast met Rode Duivel

Dinsdagavond wordt de groepsfase van de Champions League afgetrapt. Er staan enkele mooie affiches op het programma en er kunnen ook heel wat Rode Duivels in actie komen. Zo staan Radja Nainggolan en Yannick Carrasco tegenover elkaar, terwijl Thomas Meunier met PSG op bezoek moet bij Celtic Glasgow. Maar lang niet alle Belgen starten.

Zo heeft Atlético-trainer Diego Simeone beslist datniet aan de aftrap verschijnt. Onze landgenoot, die tijdens de voorbije twee interlands een magere indruk naliet, start op de bank. Bij de tegenstander rekent coach Luciano Spalletti wel op zijn Belg,staat zoals verwacht in de basis bij de Italianen.

AS Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, J. Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti.

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luis; Koke, Thomas, Gabi, Saúl; Vietto, Griezmann.

maakt zijn debuut in de basis, want José Mourinho zet de spits van 85 miljoen euro in de basis. Het is voor de ex-speler van Anderlecht zijn debuut op het kampioenenbal, na 322 matchen op hoogste niveau. Hij kan proberen de kritiek te doen verstommen. Die is er nog steeds , ook al startte hij uitstekend aan zijn avontuur op Old Trafford.is fit geraakt voor de confrontatie met FC Basel, maar start wel op de bank. Hij is net hersteld van een kuitblessure die hij opliep bij de Rode Duivels, José Mourinho was niet te spreken over de handelswijze van bondscoach Roberto Martinez

Man Utd: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Blind; Matic, Pogba; Mata, Mkhitaryan, Martial; Lukaku.

Foto: Photo News

is duidelijk niet de eerste keuze van Unai Emery op de rechtsachter bij PSG, die eer is voor Dani Alves. De Rode Duivel mocht afgelopen weekend wel spelen, maar start tegen Celtic gewoon op de bank.

Celtic Glasgow: Gordon; Ralston, Lustig, Šimunović, Tierney; Brown, Ntcham; Roberts, Armstrong, Sinclair; Griffiths.

PSG: Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Motta, Verratti, Rabiot; Neymar, Mbappé, Cavani.

De grootste verrassing komt misschien nog wel uit Londen, waar Antonio Conte verrast in zijn opstelling.start wel zoals verwacht op de bank, maarkrijgt de voorkeur op Alvaro Morata. De Spanjaard is nochtans in bloedvorm, maar tegen het bescheiden Qarabag krijgt Batshuayi nog eens zijn kans.staat onder de lat.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill (c); Zappacosta, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro

Foto: Action Images via Reuters

Een wedstrijd zonder Belgen maar wel een absolute topper is de kraker tussen Barcelona en Juventus, die elkaar vorig jaar in de kwartfinale troffen. De Oude Dame trok toen aan het langste eind en intussen zagen de Catalanen Neymar vertrekken. Als vervanger wilde Barça Paulo Dybala wegplukken in Turijn, maar die bleef waar hij was en start vanavond.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Dembélé, Messi, Suarez.

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Barzagli, Sandro; Pjanić, Matuidi, Bentancur; Dybala, Douglas Costa, Higuain.

Foto: Photo News

Van de Belgische enclave bij het Griekse Olympiakos, die al een kaartgroep groot is, krijgen we drie landgenoten aan de aftrap tegen het Portugese Sporting.enbevolken het centrale middenveld, trainer Besnik Hasi zetopnieuw centraal achterin. De ex-speler van Club Brugge was afgelopen weekend goed voor een doelpunt bij zijn debuut. Ookmag aan de partij beginnen. De 18-voudige international van Marokko, die ook over de Belgische nationaliteit beschikt, staat rechts op de flank.is de enige Belg die op de bank start.