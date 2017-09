Van tribune naar basis in twee dagen, en dan mag Kums na tien minuten al gaan douchen

Sven Kums stond de voorbije dagen in het middelpunt van de belangstelling. Hij werd in de tribune gezet tegen Lokeren, mocht aanvankelijk niet naar Bayern München en stond plots in de basis... als centrale verdediger. Maar lang duurde het tactisch plannetje van René Weiler niet. Na tien minuten trok Kums de doorgebroken Lewandowski neer en kon hij meteen gaan douchen. Zou Weiler het een geslaagd experiment vinden?

“Kums toonde hier nog niet wat hij kan”, klonk het afgelopen weekend streng bij Weiler toen hem gevraagd werd waarom hij in godsnaam de toptransfer van Anderlecht in de tribune had gezwierd. En dan barstte de bom ei zo na helemaal. Weiler zou Kums niet meenemen naar München, maar na een tussenkomst van het bestuur en een scherpe training op zondag veranderde de Zwitser van gedacht. En het werd een bocht van 180 graden, want Weiler zette Kums prompt centraal vanachter als rustpunt tussen Deschacht en Spajic.

Een gewaagd experiment en eentje die Anderlecht meteen zuur opbrak. Lewandowski dook weg in de rug van de paars-witte libero, die eraan ging hangen. Net buiten de zestien op het eerste gezicht, maar de bal ging wel op de stip en - ergere - Kums kreeg meteen rood. Punten scoorde hij niet bij zijn coach...

Foto: REUTERS

Foto: AFP