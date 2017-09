Sagrada Familia ontruimd na vals terreuralarm

De politie heeft de buurt rond de Sagrada Familia in Barcelona dinsdagavond ontruimd omdat er gevreesd werd voor een terreuraanslag. Het bleek vals alarm.

Er was al heel de dag verhoogde waakzaamheid in Barcelona. Via de internationale antiterreurorganisatie ICTO was een melding van ‘lage geloofwaardigheid’ binnengekomen dat vijf jihadisten binnen de 48 uur een aanslag zouden plegen in Spanje of in Frankrijk.

De politie in Barcelona nam daarom het zekere voor het onzekere en voerde heel wat controles uit op de snelwegen rond de stad. De wachttijden liepen er snel op tot 4 uur en er stonden snel files van zo’n 15 kilometer om de stad in te geraken.

Sagrada Familia

Dinsdagavond rond 20.30 uur kwam een melding binnen van een verdachte bestelwagen aan de Sagrada Familia. De Catalaanse politie ontruimde meteen de kerk, het metrostation, enkele winkels en heel wat straten in de buurt.

De verdachte bestelwagen werd gecontroleerd door de explosievendienst van de politie, maar er werd niets in gevonden.

RT SkyNewsTonight: Catalan police say they have sent a bomb squad to check a van parked near the Sagrada Familia i… pic.twitter.com/9l4G8gHdr0 — AnySource (@SourceAny) 12 september 2017

FC Barcelona speelt dinsdagavond trouwens een Champions League-wedstrijd in eigen stadion tegen Juventus. Die wedstrijd gaat gewoon door.