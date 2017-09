Topman Apple gaat mist in wanneer iPhone niet ontgrendelt met ‘super gemakkelijke’ gezichtsherkenning

Als u het niet wist, heeft u waarschijnlijk onder de grond geleefd: vandaag stelde Apple drie nieuwe iPhones voor met de daarbij horende persbelangstelling. Maar toen topman Craig Federighi zijn gloednieuwe iPhone X wilde ontgrendelen, liep het mis. Een fout waar nog lang over gepraat zal worden.

Vanaf 27 oktober dit jaar kan je in België de iPhone X (uitgesproken als ‘tien’) bestellen. De nieuwste aanwinst van Apple beschikt over heel wat nieuwigheden zoals een oplaadmat waarop je verschillende toestellen tegelijk mee kan opladen. Draadloos weliswaar. Ook de iPhone 8 en 8S die vanaf 22 september beschikbaar zijn, hebben deze nieuwe oplaadmethode.

Wat de iPhone 8(S) echter niet heeft, en de iPhone X zo uniek maakt, zijn de ‘Animoji’ wat staat voor animated emoji’s, oftewel: bewegende emoji’s. De leuke gezichtjes op je scherm volgen de bewegingen die jouw gezicht maakt. Een hele verandering dus: want ja, zélfs het lachend kakske kijkt sip als jij sip kijkt. Niemand minder dan Craig Federighi komt op het launch event van Apple die Animoji’s voorstellen, maar die gaat vreselijk de mist in wanneer hij zijn iPhone X wil ontgrendelen. “De telefoon ontgrendelen is ongelofelijk makkelijk. Je kijkt er gewoon naar en swipet dan naar boven”, zegt Federighi. Maar de gezichtsherkenning bij zijn gsm lijkt even niet zo ‘ongelofelijk makkelijk’. Een beetje ongemakkelijk probeert hij het opnieuw, waarna zijn iPhone alweer een foutmelding geeft. Het scherm springt op het klassieke beginscherm waarna hij zijn pincode moet ingeven. “Ziezo, we zijn er”, zegt hij terwijl hij met zijn presentatie verdergaat.

Het incident duurde letterlijk nog geen tien seconden en toch zal hier nog lang over gepraat worden.

Craig Federighi geeft een demo van iPhone X. Helaas mislukt zijn eerste poging met Face ID. #Apple #AppleEvent pic.twitter.com/yf8gi5Bunk — Maarten van Ast (@Maartenvanast) 12 september 2017

Craig Federighi after that FaceID fail. pic.twitter.com/47EnsDbng6 — Brendan Gillen (@BrendanRG) 12 september 2017