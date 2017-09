REACTIES. Weiler zet Kums vol in de wind: “Hij moet die fout niet maken”

Na tien minuten moest Anderlecht al met een man minder verder, na rood voor Sven Kums. Het was de inleiding van een 3-0 nederlaag, al toonde Anderlecht veel vechtlust. Desondanks lijkt kritiek op trainer René Weiler onafwendbaar, door de beslissing om Kums centraal vanachter te posteren. Maar de spelers dekken hun trainer. “Het was een goed plan.” En die trainer haalde stevig uit naar de criticasters en gaf terloops Kums een veeg uit de pan.

“Het is jammer. We beginnen goed, maar dan is er de fout van Kums die niet mag vallen. Ik moet de tien andere spelers feliciteren met hoe ze ervoor zijn gegaan. We kregen nog goede kansen, maar het was enorm moeilijk. Als je tachtig minuten tegen een man meer speelt, is op het einde de tank leeg.” Tot daar hield de Zwitser zich nog gedeisd. Maar dan kwam er de onvermijdelijke vraag: Kums is een middenvelder en toch geen verdediger? “Ja klopt”, was Weiler meteen cynisch. “Dat is goed voor jullie hé. Dan kunnen jullie blijven kritiek geven op zaken waar jullie niets van snappen. Als centrale middenvelder moet je capabel zijn om als centrale verdediger te spelen. Ik had hem daar nodig met zijn techniek. Die fout mag niet gebeuren. Met zijn ervaring moet Kums daar beter verdedigen en die fout, zo vroeg in de wedstrijd, niet maken. Maar goed, dat verandert de situatie niet”, zuchtte de Zwitser. “We hebben goed gevochten, ik ken niet veel ploegen die hier punten komen pakken.”

Foto: BELGAIMAGE

“Was een goed plan”

Leander Dendoncker baalde als een stekker door het wedstrijdverloop. “We wisten vooraf dat het moeilijk zou worden, maar met tien man is het natuurlijk nog moeilijker. We zijn dan achteruit gaan kruipen en dan wordt het er niet makkelijker op.” Desondanks zag de middenvelder een moedig Anderlecht. “We speelden verdienstelijk. We krijgen twee grote kansen na mooie acties. Die moeten altijd binnen, in de Champions League betaal je zo’n missers cash”, klonk het voor de televisiecamera’s.

Foto: Photo News

De rode kaart was al vroeg in de wedstrijd het kantelpunt. Maakte René Weiler geen grote fout door Kums in de defensie te zetten? “Ik zie niet in waarom er kritiek op de coach moet komen. Middenvelders hebben ook de kwaliteiten om centraal achterin te spelen. We hebben er gisteren goed op getraind, het is Weiler zijn fout niet dat Kums rood pakt. Het was een ongelukkige fase. Lewandowski gaat in zijn rug en in het kruisen haken ze in elkaar. Dat is pech hebben. Er moet niemand geviseerd worden. Nu moet de focus naar de thuiswedstrijd tegen Celtic Glasgow verschuiven, daar gaan we er alles aan doen om te winnen.”

Ouderdomsdeken Olivier Deschacht trad zijn jonge ploegmaat bij. “We geloofden in het plan van de trainer”, klonk het vastberaden. “We hadden de wedstrijd tegen Hoffenheim gezien. Het was de bedoeling dat ik en Spajic konden doordekken naar het middenveld toe, om zo sneller te kunnen counteren. Sven moest dan de rugdekking verzorgen. Dat de match snel voorbij was? 99% zou de handdoek werpen, maar wij zijn die ene procent dat er voor blijft gaan. Ik had een goed gevoel bij onze match, we dwingen nog twee open kansen af maar verliezen uiteindelijk van een ploeg die de eindwinst in de Champions League ambieert.”