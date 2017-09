Gezin op zoek naar reddende engel van dochter (15): “Zonder haar hadden we Lisa misschien niet meer”

Aalst - De 15-jarige Lisa van Snick raakte zaterdag zwaargewond na een val met de fiets op de Brusselbaan in Erembodegem. Een onbekende bestuurster zag de ernst van de situatie en alarmeerde meteen de hulpdiensten. De familie van het slachtoffer is nu op zoek naar de vrouw die het leven van hun dochter redde.

De op het eerste zicht eerder onschuldige val met de fiets gebeurde zaterdagnamiddag rond 17.30 uur op de Brusselbaan in Erembodegem, ter hoogte van bar The Farao’s. Lisa van Snick was op weg naar de dansles, een vriendin liftte mee op de bagagedrager. Lisa’s vriendje reed net achter de twee. Waarom de vriendinnen ten val kwamen, is nog een raadsel. “Dat zullen we vrees ik nooit weten. Onze dochter heeft vooral heel veel pech gehad. Haar vriendin hield aan de val alleen geschaafde handen over, Lisa liep een levensbedreigende schedelfractuur en een gebroken jukbeen en oogkas op. Ze moet met haar hoofd hard op de grond beland zijn”, zegt papa Richard van Snick (48).

Een bestuurster die de tieners zag liggen, stapte zonder twijfelen uit haar wagen en schoot ter hulp. Ze besefte heel snel dat de verwondingen van het meisje ernstig waren en belde meteen de hulpdiensten. Lisa’s vriendje verwittigde intussen de familie van het slachtoffer. “Mijn dochter Laura (18), mijn vrouw Gina (45) en ik zijn direct in de wagen gestapt en naar de Brusselbaan gereden. We kwamen tegelijk aan met de ambulance, het ging niet goed met Lisa.”

Operatie aan schedel

De 15-jarige werd in kritieke toestand naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gebracht. “De spoedartsen hebben meteen een operatie aan de schedel moeten uitvoeren om de druk op de hersenen weg te nemen. Ze vertelden ons toen zelfs dat we van het ergste moesten uitgaan.”

Maar de tiener sloeg zich er gelukkig door. Ze werd aanvankelijk in coma gehouden op de afdeling intensieve zorgen, gisteren mocht ze verhuizen naar een kamer op mid care. “Een pak van ons hart. Wij kunnen die mevrouw die haar geholpen heeft nooit genoeg bedanken. Ze is bij onze dochter gebleven, heeft zelfs een kussentje onder haar nek gestoken én heeft gelukkig de ambulance gebeld. Dankzij haar snelle reactie – vijf minuten langer was een ramp geweest – zal normaal gezien alles goed komen met Lisa. Zonder die vrouw hadden wij onze dochter en Laura haar zus misschien niet meer.”

Oproep

Richard had de redder van Lisa zaterdag nog ter plaatse gezien, maar heeft geen contactgegevens. “In de paniek ben ik die vergeten te vragen.” De man deed gisteren daarom een oproep op Facebook in de hoop de vrouw alsnog te kunnen contacteren. “Wij willen haar persoonlijk bedanken en haar op de hoogte houden van het herstel van onze dochter.” Kent of bent u de vrouw die Lisa afgelopen weekend hielp? Contacteer onze redactie op het nummer 03-561.19.59.