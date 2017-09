“Red Sandra” is gestorven: het meisje dat in 2008 heel Vlaanderen verenigde

Sandra Massart, het meisje dat in 2008 heel Vlaanderen verenigde om één miljoen euro in te zamelen tegen de stofwisselingsziekte MLD, is in alle stilte overleden. Haar vader vocht jarenlang tegen de farmasector, en slaagde erin de ziekte van zijn dochter een halt toe te roepen. Uiteindelijk is een banale long­ontsteking het meisje fataal geworden. Regisseur Jan ­Verheyen wil haar leven nu verfilmen. “Onwaarschijnlijk wat die familie heeft meegemaakt.”

Vijf jaar lang vocht William Massart tegen dokters, wetenschappers en vertegenwoordigers van de farma-industrie, die zeiden dat er geen hoop was voor zijn dochter. Sandra had MLD: een ziekte waardoor ze langzaam leek te verstenen en binnen de kortste keren zou sterven. Maar de vader uit Temse bleef zoeken, om uiteindelijk in februari 2012 in een ziekenhuis in de Verenigde Staten de langverhoopte woorden te horen: “Sandra is genezen.” Dankzij een experimentele stamceltherapie werd de aftakeling gestopt.

Het was een emotioneel moment, waarvan we die 14de februari in 2012 zelf getuige mochten zijn. Dat hij die dag dat goede nieuws zou krijgen, had Massart niet verwacht. De vader zakte voor onze ogen in een stoel neer, moegestreden. “Het is absoluut de hel geweest”, zei hij toen. “Maar wat ik nu voel, is zo sterk: het was het allemaal waard.”

Longontsteking

Maar Sandra Massart is nu toch gestorven. “Ze is thuis overleden”, zegt haar vader. Ze stierf op 11 december al, maar haar ouders hielden het nieuws stil. “Haar dood heeft niets met de ziekte te maken. Ze is aan een longontsteking gestorven. Natuurlijk was Sandra zwakker dan andere kinderen, en was ze vaker ziek. Maar een longontsteking kan iedereen overkomen.”

“Ik heb geen spijt van mijn strijd. Als ik opnieuw voor de keuze zou staan, zou ik exact hetzelfde doen”, zegt William. “Elke ouder gaat tot het uiterste voor zijn kind. Sandra is 15 geworden. We hebben haar bijna vijf jaar langer bij ons kunnen houden. Dokters in Leuven zeiden aanvankelijk dat ze maar een jaar meer te leven had.”

Sandra Massart was het meisje dat in december 2008 heel Vlaanderen verenigde. Onder de slagzin “Red Sandra” begon iedereen massaal pannenkoeken te bakken en auto’s te wassen. Slagers zetten spaarpotjes op hun toonbank, en zelfs prinses Astrid zocht het meisje thuis op. In geen tijd werd één miljoen euro ingezameld, voor een medicijn dat uiteindelijk onbereikbaar bleek. De producent zette de productie stil, omdat het niet winstgevend genoeg bleek.

“Ik heb het beste in de mens gezien, en het slechtste”, zegt Massart. “Het beste, omdat Vlaanderen gul was. En het slechtste, omdat ik plots als een crimineel werd versleten omdat mensen dachten dat ik dat geld in mijn zak had gestoken. Mijn huis werd besmeurd, mijn banden plat gestoken.”

“Er zijn verhalen, en er zijn verhalen die verteld moeten worden”, zegt regisseur Jan Verheyen, die klaar staat om het leven van Sandra te verfilmen. “Als je aan het begin van deze film de woorden Gebaseerd op waargebeurde feiten niet zou zien staan, dan zou je niet geloven wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Het is het verhaal van David tegen Goliath. Het menselijke aspect staat centraal, maar het gaat breder: ook de macht van de media en de werking van de farmasector komen aan bod.”

Mevrouw Verheyen

William Massart heeft beloofd om mee te werken aan de film, waarvan het plan er lag voor Sandra’s dood. Hij heeft al een paar keer met de regisseur samengezeten. “Ik hoop dat de film het beeld over mij kan bijstellen. Dat mensen zullen begrijpen wat ik voor mijn dochter heb gedaan. Maar ook dat ze over de ­farmasector zullen nadenken.” Ook met Lien Willaert, de vrouw van Verheyen, heeft hij al veel gepraat. Want Red Sara – zo zal het hoofdpersonage heten – wordt de eerste samenwerking tussen Verheyen en zijn vrouw.

De film Red Sara kreeg alvast ontwikkelingssteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Toch houdt Verheyen graag een slag om de arm. “Het eerste duwtje in de rug is er, maar er moet nog een smak geld worden gevonden om de film te maken zoals wij die voor ogen ­hebben. De opnames zullen dus ten vroegste in april 2019 starten.”