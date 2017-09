65-plussers lopen groot risico op ondervoeding, maar beseffen het gevaar niet

Meer dan één op de drie 65-plussers die nog thuis wonen, is ofwel ondervoed of loopt een groot risico op ondervoeding. “Ze hebben nood aan verrijkt eten, een beetje als sportvoeding, want ze komen er niet met hun dagelijkse kost”, zegt Lien Van den Broeck van hogeschool Vives. “Ons onderzoek toont aan dat je technisch perfect zo’n ­powerhamburger of verrijkte soep kan maken. Maar senioren beseffen de noodzaak nog niet.”

Een hamburger met extra eiwitten, koekjes die bomvol proteïnen en vezels zitten, een verrijkte ­powersoep. Ja, het is technisch perfect mogelijk om die te maken. En nee, ­senioren proeven het verschil niet. Maar 65-plussers zouden ze wel dringend moeten beginnen te eten. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de West-Vlaamse hogeschool Vives de afgelopen twee jaar heeft gevoerd in samenwerking met onder meer de KU Leuven. “Ondervoeding is een groot probleem bij senioren”, zegt onderzoekster Lien Van den Broeck. “Als je ouder wordt, vermindert je eetlust. Zo krijg je kleinere porties binnen, maar toch heb je evenveel nood aan proteïnen en vezels als een jongere volwassene. Als je niet genoeg eet, vermindert je spiermassa. En zo vermindert je mobiliteit, waardoor je sneller in een rusthuis dreigt te belanden.”

Zeven procent van de 65-plussers die nog thuis wonen, is effectief ondervoed. Nog eens 29 procent loopt een risico op ondervoeding, zo blijkt uit het meest recente onderzoek daarrond bij 3.300 bejaarden in België. Geriater Maurits Vandewoude van de Universiteit Antwerpen coördineerde dat onderzoek. “Het is moeilijk te detecteren”, zegt Vandewoude. “Vooral omdat de 65-plussers zelf zeggen dat er niets aan de hand is. Het is een probleem dat pas in de jaren erna zichtbaar wordt. Als het te laat is.”

Foto: BELGA

Campagnes starten

De oplossing? Je kan supplementen in poedervorm of pillen geven. “Maar dat werkt nogal stigmatiserend”, zegt Yves De Bleecker van het expertisecentrum Agro- en Biotechnologie van Vives. “Dan kun je die beter in de gewone producten steken.” En dat zijn dus die powersoepen en verrijkte hamburgers. “We hebben die producten laten ontwikkelen”, zegt Van den Broeck. “En ons testpanel van ­senioren vond het resultaat goed.”

Toch liggen die ‘seniorfoods’ nog niet en masse in de supermarkten. “Omdat het klantenbestand er nog niet is”, zegt Van den Broeck. “We hebben 260 mensen ondervraagd, en maar één op de vijf besefte dat hij meer eiwitten en vezels moest eten. We moeten hen die kennis via campagnes bijbrengen.”