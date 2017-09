Vilvoorde jaagt op valse vuilniszakken

Vilvoorde - Er zijn namaakvuilniszakken in omloop in Vilvoorde en Machelen. “Het gaat om ­bruine restafvalzakken”, klinkt het bij ­intercommunale Incovo. De politie roept nu iedereen op om namaakzakken in te ­leveren. “Zo kunnen we op zoek naar de ­daders.” Er is nog niemand opgepakt.

Sinds enige tijd verkocht afvalintercommunale Incovo steeds minder bruine rest­afvalzakken, terwijl de afvalhoeveelheid zeker niet afnam. “We zijn daarom een onderzoek gestart, en hebben vastgesteld dat er namaak in omloop is”, zegt Jan Buysse, directeur van Incovo. “Die valse zakken zijn van behoorlijk goede kwaliteit, maar aan bepaalde details zie je toch dat het om namaak gaat. Vooral het productiecodenummer 13/04/15-J springt in het oog. Dat verwijst naar een productie van 2015 die allang uitgeput is.”

“Een zak kost 1,8 euro en daarmee betalen wij de hele afvalverwerking van de inhoud”, zegt Jan Buysse. “Maar de echte productiekosten bedragen 10 cent. Aangezien de fraudeurs dezelfde prijs vragen, vrezen we dat ze er al snel duizenden euro’s aan verdiend hebben.”

Hoe de zakken dan bij de mensen in ­Vilvoorde en Machelen terechtkomen, is niet helemaal duidelijk. Wellicht worden ze her en der verkocht onder de toonbank, met medeweten van bepaalde winkeliers.

Geen spoor van daders

Het onderzoek is een maand aan de gang, maar er is nog geen spoor naar de daders. De politie doet nu een oproep aan inwoners om valse zakken in te leveren. “Wij hopen van die mensen te vernemen waar ze hun zak gekocht hebben”, zegt Catherine Bodet, woordvoerster van ­politiezone Vima.

Het is niet de eerste keer dat er in ons land valse vuilniszakken opduiken. In 2015 werd in Mechelen nog een Poolse bende opgerold, en nam de politie niet minder dan 56.000 valse zakken in beslag.