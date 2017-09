Wesley Sneijder heeft slecht (of goed?) nieuws voor de fans van Zulte Waregem

Mario Balotelli is morgen te bewonderen op Zulte Waregem, maar die andere ster – of voormalige ster – niet. Wesley Sneijder miste afgelopen weekend al de competitiematch tegen Monaco door een enkelblessure en Lucien Favre nam hem evenmin op in zijn selectie voor deze Europese verplaatsing.

Sneijder tekende deze zomer bij Nice om Europees te spelen en zich in de kijker te spelen van de Nederlandse nationale ploeg – met het oog op het WK, dat nochtans heel moeilijk wordt om nog te halen. Hij is twee matchen verwijderd van honderd Europese duels, maar zal dus nog even moeten wachten.