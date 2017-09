COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Wat als... Sven Kums gewoon op het middenveld had gestaan?

Een miskleun. Anders kan je de zet van trainer René Weiler met Sven Kums als centrale verdediger niet noemen. Na elf minuten moest de middenvelder – geen verdediger – met een rode kaart naar de kant. De vraag zal eeuwig blijven: wat als Kums gewoon als middenvelder aan de wedstrijd was begonnen? Want Bayern was gisteren ondanks de uiteindelijke 3-0 niet goed.

Daarom is het zo erg dat Anderlecht-trainer René Weiler met dat experiment uitpakte. We hadden nooit geloofd dat we dit zouden schrijven, maar de Rekordmeister was rijp voor puntenverlies. De vroege uitsluiting ...