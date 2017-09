Blunderende videoref komend weekend weer in actie tijdens deze Jupiler Pro League-wedstrijd

Videoref Yves Marchand heeft voldoende rust gekregen, nadat hij op de derde speeldag Zulte Waregem een duidelijke penalty onthield tegen Club Brugge. Hij werd toen voor onbepaalde tijd op non-actief gezet door scheidsrechtersbaas Johan Verbist, maar mag komend weekend weer in actie komen. Hij zit zaterdag in het busje op Daknam, tijdens de match tussen Lokeren en Antwerp.

Christophe Delacour, die tijdens Moeskroen-Charleroi in de fout ging, heeft dit weekend nog geen match, maar mag ook weer in actie komen. “Ze hebben voldoende rust gehad, hebben extra opleidingen gekregen en er zullen er nog volgen”, zegt Verbist. Zondagavond, als Oostende en Gent tegen mekaar spelen, is er overigens ook een videoref van de partij.